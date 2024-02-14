海洋公園保育基金新春接兩宗江豚擱淺報告　本年首個半月已錄8宗

香港海洋公園保育基金年三十及新春期間，共接獲兩宗鯨豚擱淺個案，在西貢東壩及清水灣均發現江豚屍體，分別是年幼江豚及成年、身長143厘米的江豚，為本年度接獲的第七及第八宗個案。



海洋公園保育基金表示，年三十、即2月9日，在西貢東壩接報跟進一宗鯨豚擱淺個案，屍體屬骸骨，料屬年幼江豚骸骨，屍體今日已帶回海洋公園作詳細解剖及分析。

另一宗接報日期是年初三、即2月12日，在清水灣銀臺路碧濤花園發現鯨豚骸骨，料為成年江豚，身長約143厘米，屍體昨日（13日）已帶返園方作詳細解剖及分析。

保育基金稱，上述兩宗個案為本來度第七及第八宗鯨豚擱淺個案，呼籲公眾若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進，亦呼籲公眾出海遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。