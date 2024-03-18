深水埗車禍｜兩無業男涉誤殺及窩藏疑犯　申保釋被拒案押後至6.11

深水埗上周四（14日）發生奪命車禍，一輛私家車疑因違泊被警方驅趕時開車逃走，期間連環撞到多輛車，一名女途人被撞後飛出馬路，翌日不治。被指為肇事司機的22歲男子其後被捕，被控誤殺罪：另一名19歲男子涉窩藏該司機，被控意圖妨礙司法公正罪，兩人今（18日）被解往西九龍法院提堂。裁判官把案件押後至6月11日再訊，期間待控方進一步調查。辯方申請保釋被拒，兩名被告須還押監房看管。



兩名被告分別為唐健生(21歲，無業)和鄭浩揚(19歲，無業)，唐被控1項誤殺罪，指他於本年3月14日，在長沙灣青山道60號外非法殺死劉汝歡。鄭則被控意圖妨礙司法公正罪，指他於同日，窩藏及提供衣服予唐健生，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

案件編號：WKCC1182/2024

肇事汽車當日連撞到多部汽車。(詳看下圖)