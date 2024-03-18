七旬翁導管入動脈死因　醫生注入鹽上見血湧出　始知情況出現異常

七旬退休漢因胃部不適到明愛醫院留醫，其後出現急性肝衰竭，最終不治，期間疑曾發生「插錯喉」情況。死因庭今(18日)就退休漢的死進行研訊，曾為退休漢進行中央導管植入手術的女醫生稱，當時要為病人注射強心藥，故需進行植入導管手術，之後在病人靜脈注入鹽水後見有血湧出，她即通知上司，上司即在病人的大腿植入導管，錯入的導管亦有被移除。事後證實原先的導管進入靜脈後，穿過靜脈進入了動脈，但她當時並不知道。她又指，導管進入動脈會造成阻塞，但這情形並無出現在這名病人身上。



死者馮浩基（終年71歲）2020年5月24日晚在明愛醫院逝世。

死者馮浩基2020年5月在明愛醫院留醫時過身。（資料圖片）

兒子接醫院來電稱插錯喉

死者兒子馮偉倫(下稱：兒子)供指，其父馮浩基（下稱：馮）有長期服食降血藥，2020年5月21日，因胃部不適向私人診所求醫，同日轉介至明愛醫院並留醫。同月23日凌晨，院方來電稱馮需進行緊急插喉手術，院方有解釋其目的，但他不記得有否講及風險，家屬同意進行手術。院方翌日下午來電稱：「插錯喉」，不可以拔出。兒子其後到醫院，院方指馮的頸動脈插喉，需進行手術。手術後，醫生指馮情況不樂觀，著家屬見他最後一面。馮同晚上8時去世。

馮有腹水症狀與肝衰竭情況吻合

明愛醫院外科醫生孔慶蓁稱，馮於外科檢驗發現肚有輕微腹水，白血球指數上升，肝有結構性疾病，情況吻合肝衰竭的情況，其後轉送馮至內科和深切治療部。

馮當時的肝功能已嚴重受損

時任明愛深切治療部醫生張珮軒指，內科醫生在23日曾就處理馮的急性肝衰竭的事向她查詢，馮當時的凝血指數為2.82，正常指數為1；肝功能已嚴重受損，其末期肝臟指數為39分，滿分則為40分。除肝衰竭，張亦擔心馮的腎和心臟亦衰竭。

女醫生張珮軒稱當時不知導管進入了死者馮浩基的動脈。(朱棨新攝)

曾與瑪麗醫院討論是否可做肝臟移植

張稱明愛當時有和瑪麗醫院溝通，討論是否可替馮進行肝臟移植。由於當時要替馮注射強心藥，因此需替馮進行中央導管植入手術。當時馮仍然清醒，他和兒子都同意進行植入導管。

把鹽水注入導管時有血湧出

張指，透過超聲波確定位置後，在靜脈植入導管。惟她把鹽水注入導管，卻出現異常，發現「血湧番出嚟」，遂通知上級，該枝導管最終未有使用，上級在馮的右大腿植入另一導管，錯入的導管已遭移除。

當時不知導管進入動脈

張指，這是她第12次進行植入導管手術，首7次都有上級醫生指導。死因裁判官問及，事後的檢討是否得知為何導管會進入動脈，張稱：「當時真係唔知。」事後確定該導管是進入靜脈，但導管穿過靜脈，進入旁邊的動脈。張又稱導管錯入動脈，需在短時間拔除，否則可以對動脈造成阻塞，但這情況未出現在馮身上。

案件編號：CCD1426/2020