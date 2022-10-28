醫療事故｜抽右鼻息肉檢查誤抽左鼻組織　導管留病人體內逾年才知

醫管局今日（28日）發布最新一期的《風險通報》季刊，公布在今年第二季曾發生5宗醫療風險事件，當中有一名病人因右鼻有鼻息肉病變而需要進行鼻腔內窺鏡抽取活體組織檢查 ，惟醫生卻錯誤將左鼻抽取活體組織檢查，事件在覆診時才被揭發。

另外，醫管局亦披露三宗手術或介入程序後遺留工具名未期腎衰竭病人在進行連續性可攜帶式腹膜透析（CAPD）後，一條3.4厘米長導管被遺留在體內，直至病人一年後因水腫入院才發現。



醫管局於今發表最新一期《風險通報》，季刊披露轄下醫院曾今年第二季曾發生5宗醫療風險事件。（資料圖片）

第二季錄得5宗醫療風險事件

醫管局於今發表最新一期《風險通報》，季刊披露轄下醫院今年第二季曾發生5宗醫療風險事件，分別是三宗手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內事件、一宗錯誤識別病人或部份和一宗住院病人自殺事件。另外有16宗呈報的重要風險事件，包括一宗錯誤識別病人身分或資料，其餘全屬藥物事故。

再抽右鼻息肉檢查屬良性病變

其中一宗個案，一名病人進行電腦斷層掃描檢查（CT）時發現右鼻有鼻息肉病變，需要進行鼻腔內窺鏡抽取活體組織檢查 ，惟在鼻腔內窺鏡時，醫生卻錯誤在左鼻抽取活體組織檢查，事件在覆診時才被揭發，醫院隨即為其右鼻抽取活體組織檢查，幸為良性病變。刊物建議，可以制定並打印「程序清單」以確保要進行手術的部位及加強員工之間的溝通和與患者。

病人因水腫入院才知3.4厘米長導管遺留體內

另外，三宗手術或介入程序後遺留工具則包括一名未期腎衰竭病人在進行連續性可攜帶式腹膜透析（CAPD）後，一條3.4厘米長的導管被遺留在體內，直至病人一年後因水腫入院才發現並移除。

住院病人自殺事件則為早前律敦治醫院在4月時曾公布，其為一名患轉移性癌症的84歲男病人在得悉轉移性癌症後兩日被發頭上套有膠袋。（資料圖片）

癌症病人病房套膠袋自殺亡

住院病人自殺事件則為早前律敦治醫院在4月時曾公布，其為一名患轉移性癌症的84歲男病人在得悉轉移性癌症後兩日被發頭上套有膠袋，雖然醫護人員即時急救，但病人最終於約7時20分離世。

刊物指，應該消除所有消除任何可能導致自傷誤用風險的物品、在公布壞消息後加強與患者和家屬的溝通和支持及改善向患者公布壞消息的程序。