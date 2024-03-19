美斯退款｜消委會：買黃牛飛要承擔風險　或要向黃牛黨追討

國際邁阿密（Inter Miami CF）上月來港踢表演賽，球王美斯（Lionel Messi）最終沒有上場。主辦方Tatler Asia昨日（18日）公佈，只要有購票交易記錄，即可由4月13日至5月13日內，退款所購門票費用一半。



消委會總幹事黃鳳嫺今早（19日）表示，過去一直有與Tatler做協調，認為主辦有接受消委會所提出的意見，退款安排亦合理；不過買入「黃牛飛」的球迷，則可能要向賣家追討，甚至要循法律途徑解決。



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黃鳳嫺接受港台節目《千禧年代》訪問時交代，事件至今共收到1,465宗投訴，包括1,163宗本地投訴以及302旅客投訴，總金額達到1,000萬左右，平均每宗花約6,900元，最大宗涉及9萬多元。

至於今次退款安排上，持有交易記錄的消費者可於4月13日至5月13日內，可經購票平台Klook確認後，收回門票一半退款。黃鳳嫺就表示一直有與Tatler協調，並建議退票要考慮幾個重要原則，包括手續不宜繁複、要有合理時間，以及多渠道通知消費者，而主辦方的確有回應會方意見；而定在30天內退款，黃鳳嫺就說，對消費者而言，「拖越耐唔記得仲麻煩」，認為安排合理，銀行亦要時間處理退款。

她又提到，雖然大多數人循公開發售購買門票，但仍有部分屬贊助商內部門票，包括免費派發、綁定旅遊產品甚至經售轉售等，此類顧客則需要贊助商通知。而消委會亦已建議平台向購入門票的旅客，依照當時匯率退款。

黃鳳嫺表示，現時消委會已通知投訴人可到平台同意退款安排，至於經海關投訴的消費者，則涉及執法部門，則要以海關回應作準。

總幹事黃鳳嫺：理解球迷心情 惟買黃牛屬消費者風險

被問到有關退款條文列明，若接受退款即等同放棄再追究Tatler相關責任。黃鳳嫺回應指，今次所有門票都以電子支付交易，故有個別人士主動聯絡銀行辦理信用卡退款；惟由於經銀行退款是發卡銀行決定，所以若然有以上述方式打算退款，購票平台就無法退款。而在未知有多少人聯絡銀行退款下，才會有相關條文出現。

至於購入「黃牛飛」的球迷，黃鳳嫺就表示雖然理解球迷看偶像表現心切，但一直不建議購買二手、「黃牛」，因為不是第一方購買下，出現問題時就會產生爭議，「不嬲（係）買黃牛嘅消費者風險」，最後只會退予有交易記錄的買家，而相關爭議則要靠法律途徑解決。

美斯上月在日本記者會期間回應指，未能在港作賽是不幸，期望日後再有機會來港比賽。（Getty Images）

議員：最理想情況是採實名制

有購票入場的立法會議員吳傑莊，於同一節目亦表示，在平台看完條款後點選確認便可。他指，對今次做法理解，相信安排有徵詢法律意見，所以退款條文與平時法律爭議和解類似，當然消費者有權不接受，改以民事訴訟控告主辦方，但就認為可能性較低。

吳傑莊又提到，人情上消費方獲退款是最為合理，然而今次是電子門票且不設實名制，變相門票可以「Copy & Paste」，主辦方只能知道誰人有交易記錄再退款，所以安排可以理解。他建議，日後若有同類大型活動或比賽，最理想情況是採實名制。