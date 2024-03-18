美斯退款實試，3步簡單用app申請退一半款項｜今日Tatler XFEST官方公布，如買家於指定平台購買的Talter XFEST香港嘉年華「香港隊 對 國際邁阿密CF」門票，可以利用以下的方法，簡單幾步便可以申請退款。記者因早前曾購買2張門券，就手把手示範一次如何簡單用app申請退款。



早前「美斯之亂」，因未能落場而引起不少球迷大呼「回水」，最後官方決定讓於KLOOK購買門券的球迷，直接利用app來登記申請退回一半款項。而記者早前曾購買了2張2280的門券，立刻示範如何一次如何簡單用app申請退款。

美斯之亂因官方願意退款而平息

首先大家若接受退款安排，需要截止日期（香港時間2024年4月12日23:59）前，按照以下及的方法接受及確認退款的條款及細則及申請。如果於在截止日期後收到的確認退款通知或沒有按以上方法確認退款，將不獲受理。另外，退款將在截止日期後的30天內進行處理，具體收款時間可能因收款銀行的政策及程序而有所不同。如果在 45 天後仍未收到退款，請與官方聯絡。

簡單幾個步驟就可以完成退款申請

球迷們接受門票退款，請跟記者同樣的方法步驟，透過Klook app中購買此門票的憑證，確認及同意退款條款及細則申請。

記者實試申請美斯Talter XFEST香港嘉年華「香港隊 對 國際邁阿密CF」門票退款方法步驟：

1. 先利用手機登入KLOOK戶口，然後再選擇「我的訂單」

2. 在我的訂單內，點按「Talter XFEST香港嘉年華「香港隊 對 國際邁阿密CF」

3. 在訂單詳情內，點按「閱讀條款及細則」

4.進入安排條款頁面後，碌到頁面最底部，確認所有細節。

5.可以看到退款的金額後，再點按「接受」

6.最後點按「OK」便完成申請，等待30日內便可以進行退款，直接退回購買的信用卡戶口內。