崔定邦倡延長自由行簽證　重塑「幻彩詠香江」屬必要惟非每月表演

旅遊促進會總幹事崔定邦今早（19日）於港台表示，希望政府可以安排延長自由行簽證時間、擴大簽證城市，以及提高內地旅客5000元購物免稅額等，相信可藉此吸引更多旅客訪港帶動經濟。他又提到，早前旅發局指，將斥逾3.5億重塑「幻彩詠香江」煙火表演，相信是有必要性，但認為當局原意是配合大型活動，而非每個月表演。



旅遊促進會總幹事崔定邦今早（19日）於港台表示，自由行由推行至今20年，城市數目一直到近月才擴展至青島、西安，相信仍有很大擴展空間。（資料圖片／梁鵬威攝）

內地旅客免簽要考慮可行和必要性 自由行仍有空間擴展

崔定邦接受港台節目《千禧年代》訪問時指，現時內地旅客可循3種方式來港，包括商務、自由行與團隊旅遊，各項簽證都為短期停留7日。而據商界現時討論，若然可以免簽當然理想，但要顧及現實是否可行和必要，因為現時內地遊客申請自由行沒有太大困難，即使是從外地到深、廣兩地工作，也可到公安廳辦理自由行簽證。

他稱，現時有幾項工作可配合吸引內地遊客訪港，其中自由行由推行至今20年，城市數目一直到近月才擴展至青島、西安，但內地有數以百計城市，相信仍有很大擴展空間；配合停留時間延長，以及提高免稅額，相信可對本地經濟有幫助。

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崔定邦又補充指，近幾年不同旅遊、主題景點擴建，加上港珠澳大橋、高鐵均「未用盡」，相信即使放寬上述措施，香港設施仍能承載更多旅客。他指，旅遊亦非單向，期望商界可幫忙推動「互相送客」，將港人帶到內地旅遊。

旅發局上周五（15日）公布，因農曆新年長假期及多項新春大型盛事的帶動，2月初步訪港旅客數字為400萬人次，按年上升約1.7倍。（旅發局）

旅發局計劃斥逾3.5億重塑「幻彩詠香江」煙火表演，崔定邦指，項目已有多年歷史，不少旅客反映「睇完一次又一次」，相信有必要改變。惟據他了解，旅發局並非每月第2個星期日就會安排表演，而是希望配合各類大型活動，「可能密到一個月2次都有」，但亦可能隔一個月才有，而即使屬小規模表演但亦有主題內容，原意是「令件事更完美」。