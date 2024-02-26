財政預算案｜消息：維港放煙花擬每月舉行　更新幻彩詠香江谷旅遊

撰文：韋景全
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在維港兩岸大廈夜空上演的「幻彩詠香江」今年剛20周年，政府早前指正在檢討，消息指出，星期三（28日）將發表的財政預算案，將把這項目更新，重點加碼每月在維港放煙花及無人機表演，冀加強旅遊措施以吸引旅客訪港。

▼2月11日年初二　農曆新年煙花匯演▼

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▼1月1日元旦凌晨　尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼　

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財政司長長陳茂波新一份預算案中，將會提出多項旅遊措施，包括每月在維港上空放煙花和無人機表演、更新「幻彩詠香江」、在海濱加入商業設施，以及推出主題式深度體驗活動。

消息指出，內地較少地方有海港適合放煙花，若每月在維港辦煙花，可以吸引內地旅客，表演內容會按時間、季節或節日作出改變，詳情由旅發局構思。

▼2023年6月22日　1200架無人機表演「紫荊花之夜」▼

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有20年歷史的「幻彩詠香江」，曾於2017年推出更新版，現時有42幢維港兩岸的大廈和2個景點參與匯演，旅遊事務署及旅發局負責運作和保養，每年開支約600萬元。消息指，「幻彩詠香江」將會更新，因涉及持份者較多要需時處理。

此外，因應訪港旅客旅遊模式轉變，消息指出，交由旅發局舉辦主題式活動，例如單車、越野跑或觀星活動等。

▼1月21日　渣打馬拉松全馬挑戰組起步▼

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