財政預算案｜消息：維港放煙花擬每月舉行　更新幻彩詠香江谷旅遊

在維港兩岸大廈夜空上演的「幻彩詠香江」今年剛20周年，政府早前指正在檢討，消息指出，星期三（28日）將發表的財政預算案，將把這項目更新，重點加碼每月在維港放煙花及無人機表演，冀加強旅遊措施以吸引旅客訪港。



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財政司長長陳茂波新一份預算案中，將會提出多項旅遊措施，包括每月在維港上空放煙花和無人機表演、更新「幻彩詠香江」、在海濱加入商業設施，以及推出主題式深度體驗活動。

消息指出，內地較少地方有海港適合放煙花，若每月在維港辦煙花，可以吸引內地旅客，表演內容會按時間、季節或節日作出改變，詳情由旅發局構思。

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有20年歷史的「幻彩詠香江」，曾於2017年推出更新版，現時有42幢維港兩岸的大廈和2個景點參與匯演，旅遊事務署及旅發局負責運作和保養，每年開支約600萬元。消息指，「幻彩詠香江」將會更新，因涉及持份者較多要需時處理。

此外，因應訪港旅客旅遊模式轉變，消息指出，交由旅發局舉辦主題式活動，例如單車、越野跑或觀星活動等。

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