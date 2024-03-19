IG抽獎騙局｜美女引誘抽獎　訛稱可套現名牌袋　學生痛失萬元積蓄

網上騙局層出不窮，《香港01》接獲市民求助，在Instagram上收到推薦用戶，一名叫「雯雯」的「美女」頭像用戶主持抽獎活動，聲稱有CHANEL、GUCCI、LV等名貴手袋，幸運兒更可向她兌換套現，但要先入賬等值金額「驗證」銀行戶口。「雯雯」為增加信任，會直播銀行戶口，有受害學生轉賬後，收到「雯雯」過數100元作「驗證費」，令她不虞有詐，最終被騙走辛苦儲落的萬多元積蓄。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

苦主陳小姐（化名）表示，早前在IG的推薦用戶上，見到有「美女」頭像用戶發帖，聲稱可以參加抽獎換領相機，幸運兒可以套現兌換現金。由於用戶是由IG推薦，加上陳小姐急需一部相機，故未有多想便私訊對方查問。網名「雯雯」向她表示，需要先入賬1,000元到指定戶口參加抽獎，獎品還包括多款時尚名牌用品，例如CHANEL、GUCCI、LV等。

開ZOOM直播銀行戶口增信任

未幾，「雯雯」私訊陳小姐指她獲獎，並可協助套現，但要先驗證她的銀行戶口。為增加陳小姐信任，「雯雯」開ZOOM直播銀行戶口結餘，陳小姐按指示繳付2,000元登記費，「雯雯」再退回100元作驗證，兩筆轉賬果然成功交易。

「雯雯」私訊苦主指她獲獎，並可協助套現。（讀者提供圖片）

受害人發現IG不少同類用戶 痛斥：明目張膽

「雯雯」再要求陳小姐入錢4萬元，陳小姐不虞有詐先入賬7000元，但「雯雯」逼令陳小姐必須轉賬足夠款項。陳小姐與朋友商量後有感受騙報警，豈料「雯雯」反指：「報警也要補錢，我們沒騙你，沒補上也是拿不回本金。」

陳小姐仍在求學階段，靠做part time賺取外快，幸苦錢被騙走慨嘆「覺得自己好蠢，人哋send埋啲嘢嚟就當真，以後唔好咁容信人，當買個教訓」，她又指，相關用戶仍然營運中，IG上亦有不少類同的用戶，「個個講到自己無呃人，真係明目張膽！」

將「雯雯」的銀行戶等資料放上警方「防騙視伏器」，結果均顯示為「高危有伏」。（防騙視伏器網頁）

防騙視伏器顯示高危 警：列以欺騙手段取得財產

《香港01》將「雯雯」的銀行戶等資料放上警方「防騙視伏器」，結果均顯示為「高危有伏」，反映相關資料曾被舉報為騙案。

警方回覆表示，3月13日接獲一名女子報案，指早前透過社交平台參與網上抽獎活動，並按指示轉賬合共約1.1萬元「保證金」以獲取獎品。報案人其後並無收到獎品，懷疑受騙，於是報案。人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由將軍澳警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。