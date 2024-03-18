色狼男網民3招騙女童性侵　11歲女約見網友被捉入公廁影祼照

本港去年發生1,394宗虐待兒童案件及兒童網上性誘識案件，按年升超過一成，其中性侵案錄得696宗。女童家長要特別注意，去年有11歲女童約見網友被捉入公廁影祼照，也有12歲女童離家出走，與認識2日男網友同居兼發生性交。



警方指出，網上色狼的手法有三大共通點，騙徒會先接觸受害人，並投其所好聊天、表達關心；再逐步打開性話題，測試受害人底線；並進一步誘騙他們自拍裸照，甚至現實邀約見面再作侵犯。



警方公佈2023年度虐待兒童案件及兒童網上性誘識共1,394宗，當中性侵案佔一半。（郭梓謙攝）

2023年侵害兒童性罪行關係分類關係分類：

‧網友 45宗

‧男女朋友 168宗

‧陌生人 163宗

‧其他認識的人(包括同學、朋友、家庭成員、鄰居等) 320宗

總數 696宗



一名11歲女童透過交友平台認識一名男網友，約見時被捉入公廁脫去衣服拍裸照。（示意圖/資料圖片)

男網友以裸照脅逼拍攝更多祼照 終被拘捕

警方過去一年亦接獲不少兒童性侵案件，一名11歲女童透過交友平台認識一名男網友，並很快約見外出；惟該網友強逼女童入公廁，強行脫去其衣服拍下裸照，並以此要挾女童拍更多裸照，最後女童報警，該名男網友亦被捕。

12歲女童離家出走與認識2日男網友同居兼發生性交

另有一名12歲女童，在網上與男網友認識兩日後，便發展成情侶關係，及後更離家出走搬到該名「男友」家中居住，中途發生多次性行為，最後透過學校社工成功聯絡，並報警處理；也有14歲女童為求賺錢，主動向網友提供2,500元的性交易，惟事後因為擔心懷孕而報警。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，牽涉網絡發生的兒童色情案件具有3個共通點。（郭梓謙攝）

高級督察：騙徒逐步打開性話題 測試受害人底線

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明指，照顧者要為小朋友建立正確價值觀，也要與時並進，應對這些潛在危機。她又提到，牽涉網絡發生的兒童色情案件具共通點，騙徒會先接觸受害人，並投其所好聊天、表達關心；再逐步打開性話題，測試受害人底線，並進一步誘騙他們自拍裸照，甚至現實邀約見面再作侵犯。

警察臨床心理學家馮浩堅指，一些受害人或會擔心犯錯、會受責難而拒絕與父母傾訴。（郭梓謙攝）

臨床心理學家：騙徒「溫水煮蛙」引誘兒童 籲父母多關懷

警察臨床心理學家馮浩堅就表示，留意到受害兒童主要分作兩類，第一種是喜歡刺激、熱衷新嘗試、與不同人對話；另一種則是情感上有缺少，生活可能沒有被重視、被愛的感覺，故希望與不同人傾談，藉此得到被愛的感覺。

他指騙徒則有計劃對這兩類兒童進行性誘識、剝削，以「溫水煮蛙」方式引誘兒童，有時更會主動分享性經驗或兒童色情刊物，令小朋友「覺得唔係咁大件事」，慢慢降低戒心。

馮浩堅稱，一些受害人或會擔心犯錯、會受責難而拒絕與父母傾訴，即使有事發生亦難以啟齒，他建議父母應持開放態度，透過日常相處，讓子女了解父母可作為最後一道防線支持自己，而非單純指罵、怪責，讓子女放下心防願意剖白。