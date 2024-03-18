好市民獎｜李婆婆1年收3次騙徒電話　發揮特約演員技能「扮好驚」

「好市民獎頒獎典禮2023」昨日（17日）舉行。今屆最年長的「好市民」是84歲的李仲美，原來她曾在一年間前後接過3次騙徒電話，由於李婆婆鑑於電騙猖獗，早已跟兒子配合，「你有咩事我都唔會救你」，兒子表明一定不會致電求助，所以李婆婆每次都有信扮「落疊」並配合警方「放蛇」行動，應約騙徒面交收款「扮好驚」，終令騙徒於接過款項後當場被拘捕。



▼3月17日 84歲李仲美台下領「好市民獎」▼



84歲的李仲美是一名退休老師，她今日（18日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，在70多歲時成為特約演員，曾一度影響學生去讀編劇，她憶述曾在一年間收過3次騙徒電話，但她一聽就知道是騙徒假裝兒子，而騙徒更要求繳交5萬元保釋金給「警察朋友」，故可以不留案底。

令她未有受騙的原因，除了因為對方的口音外，她笑言早與兒子提及「你有咩事我都唔會救你。」她兒子亦有表示過「一定唔會（向她求助）。」

▼李仲美首次收騙徒電話▼



李仲美多次收到來電，並曾經拒絕對方，但對方仍致電李婆婆，聲稱「飲大咗出事」，要李婆婆交5萬元保釋金，又問家中是否有錢。

屋企梗係無錢，棺材本嚟㗎！唔好搞我。 李婆婆首次收騙徒電話

李婆婆當時稱：「屋企梗係無錢，棺材本嚟㗎！唔好搞我。」不過李婆婆亦希望可以找出騙徒，故報警後，扮「落疊」與「兒子」相約在超市門外交收，更言當時要「做戲扮好驚」，當李婆婆交錢一刻，一早埋伏的警方四方八面湧出來，將騙徒拘捕。

▼李仲美第二次收騙徒電話▼



李婆婆表示，第二次收到騙徒電話「放蛇」是在沙頭角，當時對方又指是開房「飲大咗搞女人」，她更回應騙徒指「喺香港開幾多房都無事㗎喎！」騙徒更叫她到銀行以「買房」為由提款，惟李婆婆識破香港人不會用「買房」，因此再扮「落疊」令騙徒終被拘捕。

香港邊會講「買房」，講「買樓」嘛！ 李仲美第二次收騙徒電話

▼李仲美第三次收騙徒電話▼



李婆婆表示，騙徒今次將她稱呼為「姑姐」，她更配合對方指「哦！你係三哥個仔！幫我問候下佢」，假裝非常親近，令對方以為李婆婆已「落疊」。

李婆婆認為，收聽這些電話「覺得好好玩」，笑言後來「唔制（不再配合放蛇），錄口供好耐。」她又指放蛇期間並不害怕，指「佢哋（警方）都會保護我。」