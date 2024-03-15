好市民獎｜八旬婆婆遇假兒子來電　「放蛇」扮交錢　助警方拘騙徒

「好市民獎頒獎典禮2023」將於3月17日舉行，今屆主題為「你好．市民」，共80位市民獲獎。今屆最年長「好市民」是84歲的李仲美，她曾收假冒「兒子」的來電，李婆婆一聽就知是騙局，接着扮「落疊」與「兒子」閒聊。



數日後「兒子」向李婆婆報稱被捕，要繳交5萬元給「警察朋友」可以不留案底。李婆婆報警並配合警方「放蛇」行動假扮應約，當騙徒接過款項後警方立即當場拘捕，李婆婆笑言，「我特登整蠱佢，特登呃佢，當我信佢，自己做返個騙子，騙個騙徒」，她又呼籲市民要時刻保持機警，與警方合作減少罪案發生。



「好市民獎頒獎典禮2023」將於3月17日舉行，今屆主題為「你好．市民」，共80位市民獲獎。（鄧宇詩攝）

現年84歲的李仲美在2022年11月收到假冒兒子的詐騙電話，李婆婆憶述，一聽到聲音就知道不是她的兒子，因此沒有理會，時隔數天騙徒用另一電話號碼再致電她，假兒子訛稱自己轉了電話號碼。李婆婆十分醒目，知道騙徒的謊言，是拒止她聯絡兒子，李婆婆遂與騙徒閒話家常，又作狀訓斥他「點解唔買智能電話畀我」，令騙徒以為李婆婆已上釣。

假「兒子」稱被捕要交5萬元不用留案底

相隔數天，騙徒再度致電李婆婆表示，他現時被拘留於沙頭角警署，若付錢給一個相熟的「警察朋友」就不會留有案底，騙徒要求李婆婆付5萬元款項，更教婆婆到銀行取錢時要稱「幫仔買樓」，避免引起懷疑，騙徒又對婆婆表示，稍後會有一位朋友到李婆婆家附近拿取款項。

李婆婆：當時有少少驚 一畀錢成班便衣出嚟

李婆婆接到電話後，立即報警求助，警方與李婆婆商討「放蛇」行動，同日下午假裝應約繳款。李婆婆憶述，當時自己有少許害怕，不過知道有警方從旁協助，令她感到更加安心，她笑言，當時「懶緊張」到達現場，看到一位穿着白色外套的男子，將款項交給他，「我交咗啲錢俾佢，咁佢一行轉背，一大班便衣就出嚟捉佢。」

李婆婆笑言，「我特登整估佢，特登呃佢，當我信佢，自己做返個騙子，騙個騙徒。」（鄧宇詩攝）

「做返個騙子騙個騙徒」 籲市民與警方合作

李婆婆表示，香港太多騙案，「啲人俾人呃咗先出聲，有無遲啲啊，我未俾佢呃就出聲，起碼有希望捉到。」她又笑言，「我特登整蠱佢，特登呃佢，當我信佢，自己做返個騙子，騙個騙徒。」

其實，這並非李婆婆首次以這樣的方式騙騙徒，以前亦收到類似假冒兒子電話，她隨後亦立即報警。對於今次獲獎，她感到十分榮幸，呼籲市民一定要時刻保持機警，與警方合作減少罪案發生。

57歲的鄭奇強（右）於去年6月在屯門港鐵站聽到有位女士被偷走錢包後呼救，但她身邊竟然沒有人出手幫忙，「點解啲人咁樣搭電梯過嚟，無人行過去？」（鄧宇詩攝）

長期病患者港鐵站挺身而出 追截疑犯

而另一位得主是57歲的鄭奇強，他於去年6月在屯門港鐵站聽到有位女士被偷走錢包後呼救，但她身邊竟然沒有人出手幫忙，「點解啲人咁樣搭電梯過嚟，無人行過去？」鄭奇強患有薄血痛以及腦癇症，有時會突然暈倒，案發前陣子才入院20多天接受治療，但仍無阻他見到不公義的事情時挺身而出。

當鄭奇強拉着疑犯正想報警時，疑犯竟逃脫，鄭奇強沒有多想便立即追上前，同時大叫希望途人幫忙，幸得兩位市民幫手攔截，追截到達地鐵閘口時，疑犯跳出閘口時跌倒，鄭奇強立即上前攔截，最後成功攔截疑犯。

鄭奇強憶述，當時完全沒有想過自己的身體狀況，只想盡力幫助有需要人士。他表示，對於獲獎感到十分開心，希望與母親分享這份喜悅。

首次有多於一名的市民獲「全年好市民獎」

警察公共關係部（策略聯絡組）高級督察譚健燊表示，今屆亦是首次有多於一名的市民獲「全年好市民獎」。在2022年9月時，多名市民於西貢海域進行水上活動時，天氣急轉直下。警方在短時間內接獲多宗有人墮海及船艇翻沉的報案。6名船長見義勇為，分別自發駕船出海拯救遇險人士，最終救起37人。