視察深水埗十字路口　市民：點解四邊綠燈不可斜行　促設斜行線

警方昨日（18日）起進行全港大型執法行動，打擊行人亂過馬路，位於長沙灣政府合署對出的十字路口，昨日有途人於亮「綠公仔」期間「打斜」過馬路，被警方票控罰款2000元。



《香港01》今日（19日）上午重返現場視察，每逢十字路口四邊亮「綠公仔」，不少人都會打斜過路，當中有人推BB車、有輪椅人士、亦有不良於行的長者以身試險。



有途人稱過往曾遭警方警告，但因為方便不欲浪費時間所以打斜行，又稱「唔知道四邊綠燈打斜行係違法，過咗十幾年都係咁過馬路」，也有途人認為罰款太重，反問：「點解四邊綠燈唔可以打斜過呢？」建議政府加設斜行黃線。



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記者今日上午10時到長沙灣道欽州街交界十字路口觀察，當四面行人過路亮起綠燈時，四邊的車輛都要停低，每次都有超過十位行人打斜走過馬路，當中有人推着BB車、有輪椅人士、有行動不使的長者，亦有人趕在最後一刻打斜跑去對面。

市指打斜過路較快 認為罰2000元太重

市民Ivy指，並不知道在四邊均為綠公仔下打斜過馬路屬違法，她稱「過咗十幾年都係咁過馬路」，認為這樣過馬路就罰2000元罰則太重，她又指：「2000蚊生活費嚟計，你估（收入）係一哥咩？」她又透露，自己雖然曾經被警察口頭警告，但仍選擇打斜走過馬路，因會較快。

街坊稱黑點 常有交通意外支持執法

吳女士指，因為趕時間再加上見其他人都打斜過馬路，所以都會打斜過，她表示，既然四邊均為綠燈，相信打斜走過馬路並沒有問題，政府對此就罰款2000元，實在太重。

陳小姐稱，打斜過馬路比一般過路「快好多」，毋須等兩條紅綠燈的時間，可以節省一至兩分鐘。她同樣認為罰款金額過高，應減低至1000元，亦應該先予以口頭警告再罰款。她質疑：「其實四邊都綠燈，點解唔可以打斜過呢？」希望政府可以加設打斜過路的黃綫綫，認為可仿效沙田做法，「有就最好啦」。

街坊朱女士指，這一帶經常發生交通意外，有很多人，特別是長者都不遵守規矩亂過馬路，她又指，這個十字路口是交通黑點，因此支持政府應執法打擊市民亂過馬路，但她亦覺得罰款對於長者來說過高，希望能先予以口頭警告，屢犯才罰款。

沙田早前推出首個「打斜」過馬路試點。（資料圖片/黃浩謙攝）

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暫時沙田及尖沙咀有「打斜」過路試點

警方昨日全港捉拿亂過馬路市民，長沙灣道欽州街交界十字路口並沒有打斜過馬路的黃色綫，根據《道路交通（交通管制）規例》，行人即使在四邊均為綠燈的情況下，須按照地面黃色綫過馬路，未有遵從即屬違法，一旦被票控，罰款2000元。

運輸署現時選定沙田沙角街與逸泰街路口，及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界，作為推行日本東京澀谷式的「對角行人過路處」試點。