七旬翁導管入動脈死因　法醫指死者因肝臟衰歇致命　非創傷性病變

撰文：劉安琪
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七旬老翁因急性肝衰竭留院明愛醫院期間，在手術期間疑遭醫生錯將靜脈導管打入動脈，老翁接受導管移除手術後死亡。死因研訊今（19日）續，驗屍報告顯示老翁主要死因為亞大片肝細胞壞死連帶肝臟衰歇。時任明愛醫院病理科顧問醫生指出，亞大片肝細胞壞死和肝臟衰竭均非創傷引起的病變。

死者馮浩基，於2020年5月21日，因胃部不適向私人診所求醫，同日轉介至明愛醫院並留醫。同月24日晚上11時37分，死者在明愛醫院深切治療部去世，終年71歲。

死者馮浩基2020年5月24日在明愛醫院病逝。　（資料圖片）

移除導管後心跳及血壓正常

時任廣華醫院顧問醫生王慧聰供稱，他曾收到明愛醫院的緊急諮詢來電，2020年5月24日下午，他在明愛醫院為馮進行移除插房脈導管手術。由於馮當時的凝血功能差，在手術前後共輸送了8 包血漿。在移除導管後，馮心跳和血壓均正常，惟其動脈刺穿位置在接壓30分鐘後仍未完全止血。王因而再為馮輸送4包血漿，及後心臟兩度停頓，最後於晚上11時許死亡。

當時判斷馮血流不止風險較高

研訊主任其後提問，馮因腎功能較差而未能排出尿液，會否導致他因輸血過多而缺氧。王指他事後認為肺積水問題導致馮情況變差，但當時判斷馮血流不止的風險較高，加上未有心衰竭及肺積水的跡象，故輸送12包血漿雖較正常多，但王仍決定先繼續輸送血漿。

法醫林煥兒指死者馮浩基因肝臟衰竭致死，並無創傷性病變。(劉安琪攝)

法醫指死者肝臟有廣泛細胞壞死

時任明愛醫院病理科顧問醫生林煥兒出庭作供，死者遺體解剖於案發時在其監督下進行。林引述驗屍報告指，死者頸部有2厘米的切口，傷口與曾插入喉管的情況吻合；左右兩肺比正常較重，肺胸腔有血積水；肝臟則呈黃色，沒有肝臟硬化、結石或腫瘤，有急性廣泛細胞壞死、脂肪病變和乙型肝炎。法醫判斷死者死因為，亞大片肝細胞壞死連帶肝臟哀歇，其他間接促成死亡的原因為乙型肝炎。

林在盤問下指出，亞大片肝細胞壞死和肝臟衰竭均非創傷引起的病變。

案件編號：CCD1426/2020

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