男嬰接受心導管檢查一度心臟驟停6分鐘　患心肌病僅存活15月死亡

一名男嬰由於患有MYH7基因變異引致的混合表型限制性心肌病及擴張性心肌病，經歷各種治療之後，其心臟情況持續惡化，最終出生僅15個月則離世，事件已發生一年，惟一直是男嬰媽媽的夢魘，男嬰被推進手術前的情景，一直銘心鏤骨，她因而患上抑鬱症。男嬰媽媽向《香港01》表示，院方未清楚交代心導管檢查的風險及術後併發症，質疑是醫生失誤的緣故，導致男嬰心臟傳導阻滯而引發心臟驟停，歷時6分鐘。及後男嬰接受心臟同步治療，之後再一度心臟臟停53分鐘，一周後離世。



兒童醫院回覆查詢表示，醫生已於事前向男嬰父母講解心導管檢查的程序、預期效果、相關風險及併發症等，亦曾向父母講解其他治療選項，重要資料於檢查同意書之中亦有載列，父母其後同意進行檢查。院方指，希望家屬理解，心臟傳導阻滯是心導管檢查程序的已知併發症。醫管局亦曾作檢視，認為病人的臨床治理過程屬於恰當。



兒童醫院一名男嬰患有MYH7基因變異引致的混合表型限制性心肌病及擴張性心肌病，經歷各種治療之後終出生僅15個月則離世。（資料圖片／歐嘉樂攝）

不願具名的男嬰媽媽指，去年9月5日，其男嬰前往兒童醫院進行例行檢查，醫生稱男嬰出現氣喘症狀需要住院。數天後，媽媽應醫生要求前往醫院，她說，當日看見男嬰，他仍能玩耍、拋波，「行嚟行去呀，畀啲禮物佢傳嚟傳去、玩，根本冇嘢。」

同日，醫生建議為男嬰進行心導管檢查。媽媽稱，起初十分不願意，因為當時兒子仍小，認為沒有必要因為檢查而全身麻醉。她憶述當時醫生稱檢查好「普遍（common）」，並引述當時醫生說：「個幾兩個鐘，咁出返嚟，住深切治療部（ICU）一日就冇問題㗎啦」，令她放下心頭大石，媽媽亦因而簽下同意書，「當時候我應該係都未唸到方法住，但做咗個檢查先。」

但她認為醫生並無告知她大部份風險及術後併發症，亦沒有給予她時間考慮、思考、消化，「份簽同意書就咁畀我哋簽，可能略略讀下，但係我哋唔太了解啲風險，唔太了解個過程咁，總之我哋最後好罔顧咁簽咗。」

檢查於去年9月13日上午進行，媽媽說，為了做手術幫兒子更換衣服，當時他猶如預備去旅行一樣，穿上新衣，表現興奮，心情雀躍。然而，準備進入手術室之前，被多名醫護人員包圍，因而受驚大哭，當時醫護仍堅持為他帶上氧氣面罩。媽媽說到此，泣不成聲，「本身佢好開心去……咁佢就係度喊，喊咗好耐、好耐、好耐，嗰個氧氣罩噏到佢昏迷，噏佢三分鐘、兩三分鐘，即係個啲氧氣罩畀佢昏迷，我覺得呢一個感覺已經係好難受啦。」檢查結束之後，醫生告知她，男嬰曾一度心臟驟停。

醫生就講話……佢做心導管檢查呢，正常啲病人，都唔會有呢個心臟驟停。就算佢條心導管點樣掂到個心臟嘅邊一個位，根本都冇事，係你個BB有事，係你個BB問題，（醫生）咁樣講。 佢嗰陣時冇指出（BB咩問題），佢嗰陣時剩係話你個BB問題，佢冇講咩事。 15個月大男嬰母親

媽媽稱，後來她前往深切治療部探望兒子，聽到醫護人員耳語，「吓，條線揩到邊度呀……唉。」她續說：「我聽到呢個說話。即係話應該就係佢條導線揩到某一個位，先至會令到心臟驟停嘅。」

如果條線唔係掂個心臟嘅傳導線，佢唔係打斷個傳導線，根本就唔會有咁嘅情況發生。你如果做個檢查，唔需要去打斷個心臟傳導線架嘛……我就覺得，原來佢哋亂，無啦啦推咗個BB入去研究。 15個月大男嬰母親

她表示，院方處方強心藥為其子帶來很大副作用，令其血管收窄，導致心臟被破壞。及後兒子留醫深切治療部。她稱一度聽到兒子的病床嗶嗶作響，而當時深切治療部內沒有任何醫護人員駐守，兒子在情況不穩定之下推進手術室。

兒童醫院指，醫生已於事前向男嬰父母講解心導管檢查的程序、預期效果、相關風險及併發症等，亦曾向父母講解其他治療選項。（資料圖片）

兒童醫院回覆查詢表示，男嬰出生後約一個月，因心臟問題由母嬰健康院轉介至伊利沙伯醫院，其後再轉介至兒童醫院心臟科跟進。病人一直於伊利沙伯醫院和該院心臟科覆診，期間心電圖及心臟超聲波等檢查顯示他先後出現左束支傳導阻滯（Left Bundle Branch Block, LBBB）、右心室肥大、非漏斗部肺動脈狹窄及擴張性心肌病等症狀，醫療團隊一直密切監察及給予適切治療。

男嬰去年9月初回兒童醫院覆診，院方指，當時男嬰出現呼吸和餵食困難。醫生為他進行心臟超聲波檢查，顯示其肝臟、左右心房及心室均有脹大，其中左右心房明顯脹大，亦有肺動脈高壓跡象。院方表示，當時醫生判斷男嬰同時有心室收縮及舒張功能障礙，故立即安排他入院，住院期間，男嬰確診混合表型限制性及擴張性心肌病，呈現心衰竭，並有肺高壓。醫生建議為他安排心導管檢查，以全面評估心臟情況，包括檢視心血管和血流，及評估是否適合接受心臟移植。院方強調，按照男嬰當時的臨床情況，有關檢查實為必要。

院方稱，當時醫生向男嬰父母講解心導管檢查的程序、預期效果、相關風險及併發症等，會見期間亦曾向父母講解其他治療選項，包括非入侵性檢查的缺點，包括有可能未能準確判斷及評估心臟的結構及血流動力學等；當父母就檢查細節提出進一步疑問時，醫生亦逐一回答。父母其後同意進行檢查，有關重要資料亦列於檢查同意書中。

兒童醫院指，心臟傳導阻滯是心導管檢查程序的已知併發症。醫管局亦曾作檢視，認為病人的臨床治理過程屬於恰當。（資料圖片）

心導管檢查於一周之後（2022年9月13日）進行。院方指，檢查期間，男嬰因出現心臟傳導阻滯引致心臟驟停，醫生即時為其進行心肺復甦、處方強心藥，並置入短暫性心臟起搏器，男嬰於6分鐘後恢復心律。鑑於男嬰當時再次出現心臟傳導阻滯的風險較高，醫生決定停止心導管檢查，並將男嬰送往兒童深切治療部監察。

男嬰於9月24日晚上出現急性心臟衰竭，伴隨嘔吐、咳嗽和高燒，醫生經檢查發現病人出現竇性心跳過速，同時亦有肺水腫、左心室收縮功能障礙等情況。由於情況嚴重，醫生立即安排手術，經骨內注射強心藥等藥物，並置入中央靜脈導管、動脈導管和氣管插管作後續治療，病人其後情況轉趨穩定。然而，院方未有回答事發當刻深切治療部有否醫護人員駐守。

院方向家長解釋後，男嬰於9月29日接受心臟同步治療（Cardiac Resynchronization Therapy, CRT），完成手術後當時血壓和血氧濃度情況理想。男嬰稍後出現低血壓和非持續性室性心動過速，醫療團隊立即為其檢查，和以藥物處理情況。惟治療期間，男嬰情況持續轉差，並出現心臟驟停，歷時53分鐘，醫生隨即為其進行心肺復甦、注射強心藥及其他控制代謝性酸中毒的藥物，最後為男嬰緊急接駁人工心肺機，以替代其心肺功能。

兒童醫院指，心導管檢查期間，男嬰因出現心臟傳導阻滯引致心臟驟停，醫生即時為其進行心肺復甦、處方強心藥，並置入短暫性心臟起搏器，男嬰於6分鐘後恢復心律。（資料圖片）

病人於10月3日接受電腦掃描，結果顯示腦部嚴重受損，並出現小腦腦疝。 病人心臟功能持續轉差，整體狀況進一步惡化。醫療團隊連同紓緩治療團隊及醫務社工與家長會面，講解病人情況。經家長同意後，10月10日為病人移除人工心肺機和其他醫療儀器。病人在家長的陪伴下，於同日晚上離世。

院方表示，希望家屬理解，心臟傳導阻滯是心導管檢查程序的已知併發症。醫管局亦曾作檢視，認為病人的臨床治理過程屬於恰當。