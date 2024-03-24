復活節節目｜昂坪360請來LINE「好想兔」 3.5米高節慶裝置供打卡
撰文：韋景全
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復活節假期將至，旅遊業界推出不同活動吸客。其中中昂坪360纜車「請來」6度蟬聯通訊軟LINE官方貼圖年度冠軍、十分應節的「好想兔」搞氣氛，昂坪市集將設置3.5米高的「好想兔」大型復活節裝置，並且有「尋蛋派對」供購票小朋友元樂。
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昂坪360在3月23日至4月21日，部分纜車會換上「好想兔」主題新裝；昂坪市集將設置3.5米高的「好想兔」大型復活節裝置，「好想兔」屆時亦會現身昂坪市集，與公眾見面和拍照。
在復活節假期期間（3月29日至4月1日），昂坪市集將舉行「好想玩．尋蛋派對」。凡購買小童來回纜車門票即可獲贈「尋蛋套裝」，套裝內有萌兔頭飾及遊戲卡乙張。只要在昂坪市集5個「好想兔」打卡點集齊蓋印，即可獲得精美禮品。
昂坪市集將於活動期間的每個周末和復活節假期，舉辦手繪彩蛋工作坊，只要憑即日纜車門票及任何昂坪市集商戶的消費單據，即可參加工作坊，在導師的指導下親手繪製彩蛋。
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