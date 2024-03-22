復活節交通｜九巴加強落馬洲、香園圍口岸路線服務　B1、B9加班次

復活節長假期下星期展開，九巴表示，預計大批市民經各邊境口岸往返內地或到香港各處遊覽，會在復活節再清明前後，加強連接邊境管制站及相關路線服務，包括往落馬洲口岸的B1、往香園圍口岸的B9等。九巴指會密切留意客量情況，與運輸署保持緊密溝通，適時調動資源以疏導乘客。



九巴表示，會在復活節再清明前後，加強連接邊境管制站及相關路線服務，包括即日起加強來往天水圍天慈至落馬洲站的B1號線，以及來往屯門站至香園圍口岸的B9路線，並設特途特別班次往返元朗。詳請如下圖：

九巴提醒乘客，B1及B9線設有「搭兩程總有一程免費」轉乘優惠，乘客可於市區乘搭28條指定路線，於元朗轉乘B1線往返落馬洲，或乘搭25條指定市區線，於元朗轉乘B9線來往香園圍，或乘搭B1及B9線互相轉乘，即可享轉乘優惠，較低車資的車程將會免費，優惠額高達近5折。

九巴續稱，會視乎相關轉乘路線的客量，包括來往元朗西至荃灣站的68M線及來往元朗西至銅鑼灣的968線等，適時加強服務。

此外，因應復活節假期遊客訪港，九巴亦會於3月29、30日及4月5、6日加強6號線（來往荔枝角至尖沙咀碼頭）服務，接載遊客穿梭於九龍市區繁忙路段之一的彌敦道。