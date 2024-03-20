跨部門清理街頭雜物　食環署3年沒罰露宿者　議員指法例不合時宜

在今日（20日）立法會會議上，議員就街頭露宿提出口頭質詢，政府回覆指，過去三年在18區展開逾1700次誇部門清理公眾地方雜物的聯合行動，包括露宿地點，期內食環署發出70多張傳票及定額罰款通知書，並沒向露宿者發出任何傳票或罰款。



提出質詢的選委會議員陳凱欣質疑，3年來只發出30張傳票及36張罰款通知，「係咪執法上有困難、或者宜家法例不合時宜，需要修正？」；民建聯議員何俊賢表示，在清理垃圾阻街時引伸至露宿者問題，不應把兩者混為一談，「應該佢（露宿者）需要錢，我畀錢佢；要屋，我畀屋佢」。



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民政及青年事務局局長麥美娟回覆質詢時表示，在2021至2023年間，18區民政處共統籌近1,770次的跨部門聯合行動，清理公眾地方堆積雜物；當中包括但不限於露宿地點。食環署在參與跨部門聯合行動時，共發出30張傳票，及36張定額罰款通知書。食環署在行動中並無向露宿者發出任何傳票或定額罰款通知書。

麥美娟：街頭露宿涉複雜社會問題

麥美娟強調，街頭露宿是一個複雜的社會問題，不能單純從環境衞生角度處理。現時各有關政府部門已緊密合作，一方面致力支援露宿者的福利，協助他們盡快脫離露宿生活；另一方面亦透過各自的執管及跨部門聯合行動，處理其衍生的環境衞生情況，以減輕對當區居民及附近環境的滋擾。

麥美娟強調，街頭露宿是一個複雜的社會問題，不能單純從環境衞生角度處理。（資料圖片／蘇煒然攝）

陳凱欣：係咪執法上有困難？

就跨部門聯合行動中，食環署3年只發出30張傳票及36張罰款通知，陳凱欣就質疑當局「係咪執法上有困難、或者宜家法例不合時宜，需要修正？」又指出美孚「紙皮婆婆」等案例，形容露宿者的物品在常人眼中或是垃圾，但對露宿者而言就是「家當」，惟每區民政事務專員努力協助處理事件同時，有些權力非處方可以調動，詢問何事才可由副司長領導小組跨部門專責處理。

麥美娟就表示，堆積問題複雜，認同雜物堆積問題要由跨部門商討，又指在完善地區治理架構下，由政務司副司長主持的「地區治理專組」，轄下設有「環境衞生及市容工作小組」，以持續跟進環境衞生工作，並按需要就地區「老、大、難」的環境衞生問題作出指導，而每件事都需按事件需要採取聯合行動。

立法會議員陳凱欣質疑當局「係咪執法上有困難、或者宜家法例不合時宜，需要修正？」（資料圖片／盧翊銘攝）

何俊賢倡釐定社會容忍的底線

何俊賢追問指，在討論「清垃圾阻街」同時引伸至露宿者問題，反映當局在聯合機制的設立及分割有問題，認為環境衞生問題分割，不應「混為一談」、稱「應該佢需要錢，我畀錢佢；要屋，我畀屋佢。」惟他認為政府沒有系統性處理個案，同時應制定、釐定社會能夠容忍的底線，當達至底線時政府就要處理。

麥美娟回應指，「我相信社會唔會有一個底線，接受喺公眾地方堆積雜物；亦唔會接受有需求人市民得唔到支援。」 重申當局會按個案程度，進行聯合行動。她認同問題不應「混為一談」，故過去的聯合行動中亦有牽涉罪案發生時，就會交由警方等不同部門參與及處理。

立法會議員何俊賢（左二）斥當局聯合機制的設立及分割有問題。（資料圖片／夏家朗攝）

管浩鳴：事情一曝光 似乎就會有改善

選委會議員管浩鳴也表示，「留意到問題唔係完全無辦法解決⋯⋯每次睇電視節目，好似《東張西望》，報道之後、事情一曝光，似乎就會有改善」，詢問政府如何處理這樣的態度。麥美娟回應指，「可能宜家社會好興，咩都係報《東張》。」稱這反映市民對社區問題更為積極表達意見，令當局可透過不同渠道了解問題；區議會亦可在完善地區治理工作下，做好「上情下達、下情上報」，社會的意見及消息，皆對處理問題有幫助。