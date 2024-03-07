申訴專員批食環署巡查持牌泳池粗疏　7年錄660宗投訴僅1.2宗成立

現時全港泳池分為公眾泳池以及持牌的私營泳池，申訴專員公署審視由食環署監管的持牌泳池時發現，若衞生督察在巡查期間遇上泳池關閉，食環署仍會視每月例行巡查泳池的標準已獲遵從。同時，申署專員公署亦發現，食環署並未為水質不達標的泳池制定關閉準則，完全由泳池方面決定是否開放予公眾游泳。



全港泳池分為康文署營運管理的公眾泳池以及由食環署發牌監管的持牌私營泳池，截至2023年9月，持牌泳池有1,405個，食環署職員需在每年4月至10月進行每月至少一次的巡查。巡查期間需要抽查池水水質、救生員資格證明、救生及急救設備等。

由2017年至2023年9月30日，食環署共接獲660宗涉及持牌游泳池的投訴個案，平均每年97.8宗，當中只有1.2宗投訴成立。

申訴專員公署審視食環署監管持牌泳池發現，若衞生督察在巡查時遇上泳池關閉，沒有規定職員在同一個月內必須再進行一次例行檢查。

公署發現，有個案在整個泳季期間只成功巡查泳池一次。在2021年由4月至8月期間，每月巡查時都遇上泳池關閉，其後有投訴人指，泳池的救生員不足但仍開放。食環署在接到投訴後進行巡查，發現沒在相關情況，因此決定投訴不成立。

公署建議，衞生督察應與持牌人恆常聯絡了解開放情況，同時，食環署亦應給予指引，說明若巡查時遇上關閉的跟進情況。

另外，公署亦發現，食環署發現水質不達標，完全由持牌人決定是否開放予公眾游泳。同時，食環署沒有為前線職員制訂關於處理持牌泳池水質投訴的指引，職員在處理投訴時是否及如何進行池水測試，由職員巡查時的決定。食環署回應公署指，在欠缺指引下，職員在處理同類投訴時所採取的行動，可能有不一致的情況。

在2023年7月公署跟隨食環署到泳池巡查，主池池水酸鹼值達標準水平，不過按摩池未達水準，不過職員仍在視察表格「打剔」，即水質為滿意。