政府擬賦權食環署移除阻街物　易腐爛物品可即時處理

政府針對店舖阻街、樓宇滲水、垃圾屋、蟲鼠滋生、霸佔公眾地方以及非法張貼街招等情況進行公眾諮詢，收回意見後提出多項建議，包括賦權食環署人員移除阻街物品，訂明管理公司有責任跟進大廈公用地方的蟲鼠問題，並將未能找到物主的阻街物品移除時限由4小時大幅縮短至半小時。



警方聯同食環署在油麻地新填地街及炮台街一帶進行聯合行動，打擊阻街及交通違例事項。（警方提供）

政府向立法會提交文件，交代修訂環境衞生相關法例的公眾諮詢結果，以及有關法例修訂建議。1,739份書面意見當中每項建議均獲得超過八成支持。

處理店舖阻街時，若店主拒絕在指定時間內移走物品，政府建議賦權食環署人員獨立移除物品，如當中有易腐爛物品例如鮮果蔬菜，食環署人員可以立即處理，毋須儲存在凍倉內等待認領。如最終檢控不成立，政府會參考現時規管小販法例的安排，付出一筆相等於該些物品價值的款額。

讓食環署人員可根據影片畫面執法

此外，食環署人員可根據攝錄機的影片，就涉嫌阻街要求相關店舖出示商業登記證。而罰則方面，政府傾向維持現時店舖阻街的最高刑罰，又指2023年10月上調罰則後食環署每月發出的定額罰款通知書大減80%，認為可先觀察加強執法成效。

冷氣機滴水若沒有主動處理，政府人員或會到場調查。（資料圖片）

調整入屋調查時間 上調不遵從妨擬事故令罰款

樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」問題方面，若涉事單位未能即時入內調查，政府人員會發出「擬進入處所通知書」。通知書現時的預約時間為早上7時至晚上7時，考慮到市民的生活習慣，建議調整為早上7時至晚上10時。

如市民不遵從「擬進入處所通知書」，政府建議訂明為違法行為，可處罰款5,000元。此外，又建議提高不遵從「妨擾事故通知」和「妨擾事故命令」的罰則，前者由罰款1萬元及每日200元調升至罰款2.5萬元及每日450元。後者由罰款2.5萬元和每日450元上調至罰款5萬元和每日600元。

現時「垃圾屋」會要求單位佔有人清理「扔棄物」（litter）或「廢物」，建議「扔棄物」之中加入「物品（article）」，以避免不必要爭拗。

深水埗福華街一幢唐樓垃圾屋。（資料圖片/黃偉民攝）

私人地方收滅鼠通知 管理公司應跟進

有關蟲鼠滋生問題，政府建議調高不遵從「消除蟲鼠通知」判處的最高罰則，由罰款2.5萬元及每日100元上調至罰款2.5萬元及每日450元。

如食環署即時消滅私人地方的蟲鼠，可向涉事處所負責人追討相關開支。又建議管理公司加強私人處所的公用地方的管理角色，若食環署發出「消除蟲鼠通知」，管理公司應協調跟進。

食環署現時會在受蟲鼠侵擾的公眾地方及私人處所放置捕捉器、藏餌容器等器材，建議提高干擾器材的罰則，由2,000元提高至5,000元。至於監測蟲鼠滋生情況方面，政府建議授權食環署在合適情況下，有權在受蟲鼠侵擾的地方包括商場、樓宇天井等設置器材或儀器，而干擾這些器材亦最高罰款亦是5,000元。

移走街上雜物通知時限 由4小時縮至半小時

放置雜物霸佔公眾地方方面，嚴重個案的罰則由罰款5,000元及每日50元，上調至罰款1萬元及每日300元。而在未能找到物主的情況下，食環署會在物品上貼上「移走障礙物通知書」，通知書的時間亦建議由4小時大幅縮短至半小時，但會因應個別情況酌訂定較長時間。

政府亦建議提高非法張貼街招的法庭判處最高罰則，由罰款1萬元及每日300元，提高至罰款2.5萬元及每日450元。

易拉架、A字板等物品阻街，現時可向法庭提出申請才可棄置或處理，建議授權執法人員移走、銷毀或以其他方式處置。

政府預計最快今年第四季向立法會提交修訂條例草案。