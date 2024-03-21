東九文化中心LED花海｜區議員不認為像靈堂　開會無討論實際效果

耗資50萬元的東九文化中心外階梯的LED花海，昨日（20日）被市民笑指似靈堂。觀塘區青年社區建設委員會主席、區議員張琪騰今早（21日）在商台節目表示，當初開會只討論到打卡點的地點，並考慮到鮮花需要不斷淋花，委會員決定更換成LED燈，至於實際效果方面，他透露「開會冇討論到咁細」。



對於市民的負面批評，他認同可作出微調，但認為現在的外觀沒有問題，「我自己就冇乜呢種感覺，當然每個人睇任何藝術裝置，都有唔同睇法。」



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LED花海暫定3.26亮燈 展期三個月

民政事務總署支持各區青年社區建設委員會，設置富有特色的打卡地標，觀塘區其中一項目在東九文化中心外階梯設置LED花海。惟白日下滿滿的「白玫瑰」，被市民笑指像靈堂。觀塘區民政事務處昨夜指，現時仍在施工中，正與承辦商跟進LED花海的組裝，以及日間和夜間的視覺效果。

張琪騰今早在《晴朗的一天出發》表示，該LED花海的預算開支為50萬元，暫定在3月26日亮燈，展期為3個月，若受到歡迎可延期。他又指，LED花海毗鄰九龍灣港鐵站出入口，連接東九文化中心的休憩公園，人流較多，期望可吸引區外市民及旅客打卡。

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真花要淋水全部改成LED燈︰大家覺得夜晚著咗燈之後會靚

張琪騰透露最初的構思，指觀塘區青年社區建設委員會曾開會聽取委員意見，當時想到南韓東大門及泰國等地設有花海的打卡點，加上2016年添馬公園的花海亦相當成功，因此眾委員均贊成在東九文化中心設置LED花海。至於區內餘下兩個打卡點，分別是觀塘碼頭的卡通裝置，以及裕民中心仍在討論的設計。

被問到委員會有否想像現實效果為一片白色花海，張琪騰表示「個人坦白講真係冇問題」，又指「開會冇討論到咁細」，委員會只討論花海的地點，並考慮到鮮花需要不斷淋花，決定全部更換成LED燈，「大家覺得夜晚著咗燈之後會靚。」

至於有市民笑指像靈堂的批評，張琪騰重申「我自己就冇乜呢種感覺，當然每個人睇任何藝術裝置，都有唔同睇法。」但他認同可作出微調，例如莖葉的部份可改成其他顏色，惟最後是否改動，仍由民政事務總署及承辦商決定。

▼2016年2月14日 韓國Light Rose Garden在中環海濱及添馬公園亮燈▼

