東九文化中心LED白花　列陣排滿戶外樓梯　街坊：就嚟清明唔吉利

觀塘區議會獲政府撥款，把位於九龍灣的東九文化中心外多層階梯，設立LED玫瑰花海佈置方案，預計將於本周五（22日）完成工程。



記者今日（20日）到場觀察所見，工作人員陸續把每枝長約1米的LED花，逐批放置在中心的樓梯上，雖然佈置仍進行中，也吸引不少人駐足欣賞、拍照。LED花只在夜間亮燈，白天只以原色的白玫瑰造型排列成花海，由於所處的東九文化中心外牆也是白色，白花襯白牆，令途經的當區居民指，「好似殯儀館，白色嘅，唔掂。」



記者今日到場視察，LED白玫瑰花每枝長約1米，花瓣呈布質，下有綠色小葉，花枝刖是透明管，內藏電線，電線端則藏於盒子下，每盒插一束約四朵白花，白色花朵下面為透明幹，連接著電線，電線藏於每一格下面。

工作人員陸續把LED白花擺放中心前門樓梯上，每一格約有70朵花，每一行樓梯約擺放5格，下午仍未將全數鮮花擺放在樓梯上。

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九龍灣居民：好似死咗人咁

數以百計白色花加上背後為白色的東九文化中心。九龍灣居民黃先生行經上址時表示，從今早開始見到開始工作人員設置裝飾，形容裝飾，「好似死咗人咁。」他又指，裝置為區內帶來「唔好意頭」，「好似殯儀館，白色嘅，唔掂。」

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上班族：就嚟清明唔吉利

一位在觀塘區上班，特意到場拍照的女士指，第一感覺不太好，「傳統嚟傳統嚟講唔太好，唔吉利，同埋而家就嚟清明。」她指，今日見到網上討論才到場查看，認為一般人不會為LED花海到場打卡，「意頭嚟講唔係太好。」

九龍灣居民崔先生認為，裝置設計比較單一，認為花多點色彩比較好。（鄧宇詩攝）

另一位九龍灣居然崔先生認為，裝置設計比較單一，認為花多點色彩比較好。對於有人認為不吉利，他就指每個人感覺不一，認為沒有問題，只感到不具九龍灣特色。

根據區議會文件顯示，裝置成日期預計是本月22日，其後進行4日試燈，同月26日起進行為期約3個月的花海展示，供市民拍照打卡，並會因應花海效果、市民反應及財務安排，考慮適度延長花海的展示期。