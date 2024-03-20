東九文化中心LED白花海被嘲似靈堂　區議員：網民有討論係好事

民政事務總署向18區額外撥款100萬元支持各區設置富有地區特色的「打卡」地標，觀塘區議會提出三個方案，其中在東九文化中心外階梯布置的LED玫瑰花海，將於下周二（26日）起展示。有網民今（20日）上傳中心外未亮燈的花海，一朵朵白花整齊放置在階梯上，大批網民笑言似靈堂，又指「提醒清明快到」。



提出方案的觀塘區青年社區建設委員會，主席兼區議員張琪騰回覆《香港01》稱，方案是參考添馬公園以至韓國類似的花燈裝置，稱現時花海裝置仍在施工中，笑言「網民不嬲都好有創意，咁有討論係好事」，相信亮燈後的效果能吸引大批遊客「打卡」



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政府去年《施政報告》提出邀請各區地區青年社區建設委員會，為當區設置富有特色的「打卡」地標作出建議。民政事務總署早前也向18區額外撥款100萬元，支持該項政策。

觀塘區議會月初文件顯示，青年社區建設委員會共提出三項「打卡」方案，包括在觀塘公眾碼頭設置「Chocolate Rain」等藝術裝置、於東九文化中心外階梯設LED花海，以及在裕民坊設大型燈飾。

網民嘲白玫瑰花海「提醒清明快到」

其中東九文化中心外階梯設LED花海原定建議種植時花，但考慮到技術及支出預算所限未有執行，改用全LED玫瑰。該裝置將於下周二展示，為期三個月。

東九文化中心近日已陸續布置LED花海，階梯上滿佈整齊的「白玫瑰」。有網民在社交平台上傳照片，笑言似靈堂，又有「去得好安詳」、「提醒清明快到」、「葬送的九龍灣」、「拜山清明圖」等爆笑留言。

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觀塘區議員：網友有不同觀點 料亮燈後效果不錯

觀塘區青年社區建設委員會，主席兼區議員張琪騰表示，東九文化中心正逐步開放，該處人流較多，適合設「打卡」位，委員會參考添馬公園以至韓國，曾有類似花燈，且效果不錯，希望設置LED花燈吸引市民遊客多來觀塘「打卡」，促進夜經濟。

對於網上留言，他指「可能網友有不同觀點」，目前花海裝置仍在施工中，未亮燈前一片白色，亮燈後白花瓣會染上不同顏色燈光，相信效果不錯，又直言有話題是好事，呼籲網民屆時來「打卡」。

網友不嬲都好有創意，咁有討論是好事，大家都留意到，亮燈後相信效果好吸引多些人，多啲人知東九文化中心原來有花燈。 觀塘區青年社區建設委員會主席張琪騰

東九文化中心外階梯布置LED花海亮燈效果示意圖。（立法會文件）

棄種真花 因技術限制難澆水

張琪騰又說，原先計劃是希望種植真花，再加上LED花燈，但因技術所限，例如淋花時或會影響LED燈，因此作罷。

他相信，亮燈效果會不錯，「尤其夜晚影相有層次感，又有唔同顏色」。他稱若位置都合適、無大阻礙，或會延長展示期。