大腸癌篩查42萬人參與　2900人確診　醫生：大便或藏隱血需化驗

3月是「大腸癌關注月」，大腸癌在2021年已成香港癌症新例中的第二位，對香港公共衛生構成威脅。自2020年開始普及的「大腸癌篩查計劃」，由政府資助合資格50至75歲沒有病徵人士，到私家診所做大腸癌篩檢，截至上年底，已有42萬人完成檢查，有2,900人發現患大腸癌，當中六成屬早期，經計劃及早檢查可大大提升癌症存活率。



有醫生指出，不少大腸癌病者病發初期並沒有任何病徵，很多時「肉眼係見唔到大便入面嘅血」，市民不要以為眼見不到大便有血，就等於無事，呼籲合資格人士參與篩查。



大腸癌是本港十大癌症，在2021年新增病例5,899宗，佔該年全部癌症新例約15%，僅次於肺癌成香港第二多新患癌症。大腸癌第一期的5年存活率接近96%，但到第四期便只有約9%，愈遲發現存活率便遞減，早發現的存活率對比起其他癌症可謂高，因此，在大腸癌好發年齡50至75歲，及早進行大腸癌篩查計劃是防治的最佳方法。

全港1,940間私營診所提供大便免疫化學測試

衞生署在2020年全面推行「大腸癌篩查計劃」，政府資助50至75歲、沒有大腸癌症狀的香港居民，在私家醫療機構接受檢查。截至上年底，已有1,040個基層醫生，在全港1,940間私營診所，為合資格人士提供大便免疫化學測試，而大腸鏡的醫生則有240名，分佈在十八區的770間診所為市民照腸鏡。

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醫生：肉眼見唔到大便入面嘅血 勿以為無血就無事

衞生防護中心非傳染病處主任何家慧指出，大腸癌的確有一些症狀可以觀察，如大便帶血或大便習慣改變，但有不少大腸癌病者病發初期並沒有任何病徵出現，很多時「肉眼係見唔到大便入面嘅血」，因為血絲可以好微少；所以市民不要以為眼見不到大便有血，就等於無事，經由大便免疫化學測試才可測出大便中的隱血。

她呼籲合資格50至75歲香港居民，儘早預約參與計劃的基層醫生，進行第一層的大便隱血測試，過程十分簡單，只需回家用醫生提供的大便測試棒，沾取少部分大便，然後放回測試樣液中，將測試包整個投進遍佈十八區的36個樣本收集站中的其中一個，便可等約1至2星期，經由電郵或電話訊息收取報告結果。

大便帶血呈陽性8星期內可預約免費大腸鏡

如報告結果大便帶血呈陽性，便需到參與計劃的大腸鏡醫生預約，接受大腸鏡檢查，仔細檢查腸道有否瘜肉，如有，會在檢查同時切除。計劃的醫生承諾，在預約後8星期內即可進行檢查，何家慧指，有95%人士都在8星期內完成大腸鏡檢查，剩餘少數人士則自行要求要延遲檢查，因未做好心理準備、其他準備等。

暫未有計劃調整合資格年齡

她亦強調，整個大腸癌篩查計劃中，市民毋須先付任何金錢來做檢查，因大便檢測報的280元會由政府直接付款給醫生，只有少於一成的醫生會收取額外費用；而政府亦會資助大腸鏡檢查的費用7,800元（沒有切除瘜肉的費用）和8,500（有切除瘜肉的費用），當中只有少於三成的醫生會收取額外費用，惟上限是1000元；會收取費用的醫生會詳列在大腸癌篩查計劃的官方網頁。

何家慧表示，截至上年底，已有逾42萬名合資格人士參與政府資助的「大腸癌篩查計劃」，當中有近6.44萬人（約16%）的大便結果是陽性，而在這些陽性樣本當中，有3.3萬人發現瘜肉，2,900人驗出大腸癌，這些確診的大腸癌有近六成是早期，可盡快發現並治療，以提升存活率。

她認為，計劃到現在的成效理想，據2019年香港癌症策略的討論會議，當時在2014/15年度，只有28%的50至75歲沒有病徵人士，他們希望在2025年，會有三成合資格人士已接受篩查；在2020至22年度，政府普及大腸癌篩查後，已有四成合資格人士接受篩查，已達當時目標，參與外國情況暫未有計劃調整合資格年齡。她期望，在除了持之以恆的大腸癌篩查計劃外，市民亦可多注意自己的健康，如多做運動、少吃加工肉類等，以維持腸道健康。