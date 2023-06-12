近三年35萬人參加政府大腸癌篩查計劃　找出2400人確診

癌症是香港的「頭號殺手」，過去5年，香港每日平均有超過40人被癌症奪去生命。醫務衞生局局長盧寵茂今日（12日）主持癌症事務統籌委員會會議，檢視《香港癌症策略》的落實情況。其中2020年推行的大腸癌篩查計劃，截至2022年12月超過35萬名市民參加，找到約2.7萬人確診大腸腺瘤及約2,400人確診大腸癌。



j局長盧寵茂（前排中）今日主持癌症事務統籌委員會第十八次會議，檢視《香港癌症策略》的落實情況，並與相關政府部門和機構討論應對策略和措施。（政府新聞處圖片）

2019年7月公布的《癌症策略》是香港首份就癌症防控工作制訂的全面計劃，臚列了一系列適用於2020年至2025年期間與預防及治理癌症相關的策略。盧寵茂今日主持第十八次癌症事務統籌委員會會議，檢視《香港癌症策略》的落實情況，檢視和討論了各項癌症防控措施的進度。監測方面，香港癌症資料統計中心近年加強收集和編纂更全面的癌症監測數據，包括就九類香港常見的癌症提供整全而準確的分期資料及八類癌症的分期存活率數據，以協助各持份者作出準確判斷，加強癌症防控。

2020年錄得3.4萬宗患癌新症 按年跌2.6%

委員會審核了2020年以全港人口為基準的癌症數據，以及主要癌症的發病、死亡和存活率等數字。其中，本港於2020年錄得34,179宗確診患癌新症，男性佔16,703宗，女性佔17,476宗。2020年的新確診癌症個案比2019年減少903宗（跌幅為2.6%），但女性患癌數字為有紀錄以來首度超越男性。

早期癌症患者的5年相對存活率達90%或以上

另外，肺癌已連續第二年為本港最常見癌症。本港大部分早期癌症患者的五年相對存活率達90%或以上，個別癌症如乳腺癌、前列腺癌、甲狀腺癌等的有關數字甚至接近100%，意味早期癌症患者存活超過五年的比例，與一般人近乎無異。委員會知悉目前數據反映本港的癌症負擔和流行情況，並認為應特別關注發病升勢較明顯及死亡風險較高的癌症群組。

篩查計劃大腸癌患者 近六成屬第二期或以下

癌症預防及篩查方面，衞生署在去年5月和今年1月分別推出新一輯宣傳短片推廣子宮頸癌及大腸癌篩查。大腸癌篩查計劃於2020年全面推行，資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民接受篩查。截至2022年12月，超過35.4萬名合資格人士參加篩查計劃，當中約27,000人確診大腸腺瘤及約2,400人確診大腸癌。在大腸癌篩查計劃下篩查出確診患上大腸癌的個案中，約57%屬較早期階段（即大腸癌第二期或以下）。

改用靈敏度較高檢測HPV病毒

今年4月起，衞生署改用靈敏度較高的人類乳頭瘤病毒（HPV）檢測，為合資格婦女提供子宮頸癌篩查服務。截至2022年12月31日，約54萬名25至64歲婦女已登記使用衞生署的「子宮頸普查資訊系統」，她們可透過系統查閱篩查結果及接收覆檢建議。

衞生署為期兩年的乳癌篩查先導計劃，於2021年下半年推出，以風險為本的方式為合資格婦女在其轄下的三間婦女健康中心及18間長者健康中心提供乳癌篩查。政府現正籌備下階段的乳癌篩查工作，並會適時公布詳情。