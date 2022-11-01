華昇贊助1800名大腸癌篩查計劃 40歲或以上市民今日可申請

大腸癌是香港第二位最常見的癌症，近年患者更有年輕化的趨勢。有機構推出“健康惠港”大腸健康檢查計劃，為有患大腸癌潛在風險、40歲或以上的市民提供醫療及經濟上支援。參加名額總共有1800個，截止報名日期為2022年12月31日。



香港檢測服務機構華昇診斷中心聯同韋予力醫生醫務所及名仕醫療管理有限公司，共同推出“健康惠港”大腸健康檢查計劃，為全港合共1800名40歲或以上的18區市民免費提供COLOTECT（TM）大便核酸病變檢測。參加者到區內協作的醫務中心支付基本診金$500就可以使用，檢測服務價值$3500。今年40歲或以上並持有香港身份証就可以參加。截止報名日期為2022年12月31日。

“健康惠港”大腸健康檢查計劃 參加方法

1：到http://hfhk.loma.live網站按「“立即網上申請」填妥申請表格，或者下載表格后透過網頁上載或Whatsapp傳送，也可填妥下載表格後交回指定服務點。

2. 等待醫護人員審批申請，需時大約7個工作天。如10個工作天未有確認則代表未能參加十次活動。

3.申請成功後，會有醫護人員聯絡參加者前往首選的醫護中心，醫生會診後就可以取得COLOTECT（TM）自採樣本包

4.自採大便樣本後交回醫護中心，等待檢查結果大約5個工作天

5.醫護人員就會通知參加者看檢測結果。如是陽性結果，專科醫生會按參加者身體狀況安排進行大場鏡檢查或其他治療方法。

COLOTECT（TM） 大便核酸病變檢測

根據政府資料，大便隱血測試為非入侵性檢測，較為方便，但可能無法檢測到沒有出血的腫瘤。而大腸鏡能檢查整條大腸，最為清楚，但可能會有出血和穿腸風險，所以檢查前需要與醫生商討。

華昇診斷中心首席執行官劉星博士指出「“健康惠港”大腸健康檢查計劃」希望可以做到防患於未然，及早發現大腸癌。所推出的有關檢測靈敏度達88%，不會受痔瘡影響結果，市民採樣前也可如常飲食。健康惠港項目策劃總監盧麗娟並表示，相關測試靈敏性較大便隱血檢測高。

大腸癌成因

外科專科醫生梁金豐指出大腸癌源於大腸壁的細胞異常增生。大多數大腸癌是由一粒細小瘜肉開始，瘜肉通常是良性，但有些會慢慢演變為癌症，這種變化可歷時十年或以上。

飲食中纖維含量不足、進食大量紅肉和加工肉食、缺乏運動、肥胖、飲酒、吸烟都可增加換上大腸癌風險。

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