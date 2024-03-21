美聯被指合謀定價　競委會指中原更早配合獲寛待　覆核案8月審

美聯物業被指與中原地產在新盤交易上合謀定價，從而遭競爭事務審裁處控告的案件，今(21日)在高等法院進行案件管理聆訊。庭上透露，美聯早前指他們比中原更早提出寛待處理，卻未獲受理，因而提出司法覆核，該案已獲高院頒下覆核許可，並想待覆核案裁決才展開競委會的聆訊，代表競委會的律師卻指中原因更早配合調查而符合寛待資格。法官則認為兩案能同步進行，並透露覆核案將於2024年8月8日聆訊，至於競委會的案件，則排期於2025年8月開審。



原告為競爭事務委員會，8名被告依次為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司、美聯集團有限公司、美聯集團董事總經理兼執行董事黃靜怡、美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明、港島區董事李頌賢、營運總監張子存及香港置業行政總裁馬泰陽。

美聯物業被指違競爭法的案件在高等法院進行案件管理聆訊。（資料圖片）

代表美聯的資深大律師聶心平指，美聯日前提出的司法覆核，並獲原訟庭法官高浩文批出覆核許可，覆核聆訊預料需時兩日，希望能先待司法覆核案的結果，才展開競爭法的聆訊。

競委會指中原更早配合調查而符合寛待資格

代表競委會的資深大律師陳樂信卻指，美聯應先存入訴訟文件，又稱中原等公司比美聯更早配合競委會調查，因而符合申請寛待資格。

官認為兩案可同步進行

法官夏利士認為兩件案件能同步進行，競爭法案件暫排期至2025年8月25日至9月12日進行，而美聯提出的司法覆核案，則會於今年8月8日至9日聆訊，並會由法官高浩文主理。

案件編號：CTEA3/2023