獲吳冠中兒子捐贈億元設專項基金　香港藝術館今推出3展覽項目

香港藝術館獲吳冠中兒子吳可雨無償捐贈一億港元，設置「吳冠中藝術贊助」專項基金，以支持推廣吳冠中及中國近現代藝術相關的作品。香港藝術館利用基金今日（21日）率先推出三個展覽項目，從不同角度和手法深入詮釋已故畫壇大師吳冠中的美學概念，以及展示中國近現代藝術面貌，展覽明日（22日）起開放公眾參觀。



「吳冠中藝術贊助」鳴謝典禮暨贊助展覽系列開幕儀式，今日（21日）在香港藝術館舉行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，吳冠中把香港藝術館視為知音，歷年來捐贈的作品不計其數，這次獲吳可雨無償捐贈一億港元，實在是香港市民的福氣。

三個展覽分別為：屬專題展覽系列的「吳冠中──黑．白．灰」、跨界系列的「吳冠中 x 張瀚謙」、20世紀中國藝術對話系列的「不似之似──靜觀樓藏光影與墨痕」。

「吳冠中──黑．白．灰」分兩期展出超過30件館藏精選吳冠中水墨和油畫作品，包括他在1995年第一幅贈予香港藝術館的作品《瀑布》，標誌着吳冠中與香港藝術館友誼的開端，意義非凡。

「吳冠中 x 張瀚謙」項目中，香港藝術家張瀚謙受吳冠中筆下的瀑布系列作品啟發，創作了《瀑林》場域特定藝術裝置。而由他與他的藝術團隊XCEED創作的作品《若水》，以人工智能分析及學習過百幅吳冠中畫作後，對觀眾的作品進行加工，生成具吳冠中風格和筆觸特色的專屬畫作。

為了讓更多市民認識與吳冠中同時代藝壇大師的佳作，「不似之似──靜觀樓藏光影與墨痕」會展出靜觀樓主人、著名收藏家及攝影家黃貴權醫生的攝影佳作，以及其珍藏的20世紀中國書畫。藝術館亦邀請了本地音樂家江逸天，為展覽創作音樂項目──《二三隨筆》，於展覽期間在館內舉行3場現場音樂表演。