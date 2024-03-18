維港teamLab｜首周「推蛋」預約名額額滿　仍有一方法做首晚玩家

由康文署主辦的「藝術@維港2024」項目「teamLab：光漣」將於下周一（25日）在金鐘添馬公園開幕，公眾免費參觀。署方今日開始透過Klook系統預約，供公眾預約在3月25日至31日進入草地互動限制區域「推發光蛋」，系統今日（18日）中午12時開放後，至傍晚6時前已額滿。



不過想趕在第一晚即有得玩，尚有一方法。康文署每日下午1時透過Klook系統，予公眾預約即日預留名額，即如想在下周一晚即入場，可於當日下午1時碰碰運氣。若只是想觀看發光蛋，則毋須預約，可直接在公園限制區域外圍和海旁觀賞、打卡。



▼3月15日 「teamLab：光漣」試燈▼



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Klook系統預約「teamLab：光漣」

發光蛋被人推倒或風吹倒 迅速彈回來兼變色

200個ovoid（發光蛋）會在展覽期間每晚晚上6時半至晚上11時亮燈，據teamLab介紹，發光蛋可以在任何地方持續站立，當被人推倒、被風吹倒或被浪拍倒時，會一邊迅速恢復站立一邊改變光的色彩，並且發出此色彩特有的音色。 光芒也會傳播給周圍的ovoid和樹木，被傳播的光會使之發出相同的音色，呼應並擴散開來。

▼3月14日 「teamLab：光漣」試燈▼



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康文署將按需要每晚在部分區域實施清場安排

「teamLab：光漣」入口設於添馬公園近政府總部東翼，公眾可經由海富中心外行人天橋前往，按場地工作人員指示沿建議路線參觀。

康文署表示，草地互動限制區域只供持有有效門票二維碼人士進入。為讓更多市民可以入場參觀及確保入場人士有良好參觀體驗，建議參觀時間約為30至45分鐘，大會將按需要每晚在部分區域實施清場安排疏導人流，請參觀者於清場時依照工作人員指示有秩序地配合安排。

部分區域免預約都可參觀

3月25日至31日進入草地互動限制區域「推發光蛋」的名額今日開放預約6小時後即額滿，康文署表示，未能登記人士可由3月25日起，於每日下午1時透過Klook系統預約即日預留名額。

未能登記的市民，可以參觀「藝術@維港2024」在中西區海濱長廊（中環段）「藝術有理」展區及部分「teamLab：光漣」無需預先登記的展品。

康文署將於維港兩岸呈獻大型戶外藝術計劃「藝術＠維港2024」。由國際藝術團隊teamLab打造的「teamLab：光漣」展覽由3月25日至6月2日期間在添馬公園和中西區海濱長廊（中環段）舉行，圖示展覽構想圖。（政府新聞處圖片）

逢周一開放預約下周名額 每日下午1時可爭取即日預約

．預約系統今日（18日）中午12時起接受登記預約，並開展首星期（即3月25日至3月31日）的參觀名額。

．其後逢周一中午12時起，開放預約未來一星期的名額。

．每人每次最多可預訂兩個名額，每天僅限預約一個場次。

．成功預約者需於參觀當日預約時段內到場，向在場職員出示確認電郵內的門票二維碼。

．統將在每日下午1時起開放網上預約即日預留名額。

▼3月13日 「teamLab：光漣」巨蛋吸引市民打卡▼

