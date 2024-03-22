無業漢連登留言被控煽動　辭職照顧外婆看討論區受影響　還柙候判

無業漢涉於連登討論區發布36則煽動訊息，包括「打倒中國共產黨」、「李家超鼓勵市民消費製造更多垃圾唔犯法」和「香港就快唔掂啦」等，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。他今(22日)在西九龍法院認罪，律師求情時指被告為照顧外婆而辭職，在空閒時瀏覽多個討論區並受偏頗言論影響，他所作的流言大都無人理會。裁判官把判刑押後至4月10日，待索取被告的背景報告，期間被告繼還押



被告曾國熙，35歲。他被控於2023年7月21日至2024年1月18日期間作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG發布、提供及或持續提供陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告曾國熙在西九龍法院認作出煽動意圖的行為。

為照顧外婆辭職空閒時瀏覽討論區

辯方求情指，被告為照顧外婆而辭職，期間有空閒時間瀏覽多個討論區，包括連登討論區，受偏頗言論影響，因此犯案。他已感到後悔，被捕後願意向警方提供連登的帳戶名稱和密碼，並讓警方刪除其帳戶。被告非有計劃犯案，他躼發的36則訊息中，大多未獲網民理會。

警方在網上巡邏時發現相關訊息

案情指，警方網上巡邏時，發現被告於涉案時期發布36則煽動訊息，包括「打倒中國共產黨」、「唔好咁快玩死李家超呢隻玩具」、「李家超鼓勵市民消費製造更多垃圾唔犯法」、「搞埋港獨」、「點解有國安法都會比韓國人播到香港國歌？點解有國安法都會比美國制裁？」和「香港就快唔掂啦」。被告於2024年1月18日被捕，警誡下保持緘點。

案件編號：WKCC320/2024