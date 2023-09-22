審計員連登留言籲向TVB記者施襲　官不信是隨口嗡　裁兩煽動罪成

審計員涉在連登煽動襲擊無綫電視新聞部員工，包括留言稱：「唔洗分咁細成個tvb 新聞部見一個打一個」、「我不嬲都認為要打斷班仆街手手腳腳 」等。審計員否認兩項煽惑罪受審，辯稱只是「隨口噏」。案件今（22日）在區域法院裁決，法官認為被告在短時間內發布多則公開留言，與其他用戶推進話題，例如討論如何「清算」無綫前線記者等，顯然非一時衝動，認為他有支持及鼓勵瀏覽者施襲，裁定他兩罪俱成，把他還押至10月16日再作求情。



被告范仕文（28歲），被控煽惑他人普通襲擊，及煽惑導致他人身體受嚴重傷害兩罪，指他於2019年11月8日及2020年5月8日，非法煽惑他人襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部職員；及有意圖使上述職員身體受嚴重傷害，而煽惑他人非法及惡意地導致他們身體受嚴重傷害。

被告范仕文在區域法院被裁定兩項煽動罪成。(資料圖片)

自辯時態度迴避有所隱瞞

法官裁決時指，被告自辯時稱對部份留言的發布細節「無印象」，亦記不起他在留言附上的超連結，態度迴避，明顯有所隱瞞。另一方面，被告又能鉅細無遺地道出部份留言的發布時間及所在地點，如他當時身在銅鑼灣見到有人悼念周梓樂，故認為他的說法存在內在不可能性。

不信是隨口嗡開玩笑

法官亦不同意被告聲稱衝動留言，只是「隨口噏」或開玩笑，反駁指被告在短時間內發布部份留言，與其他用戶推進討論，更曾在其他應用程式搜尋無綫新聞支持者的照片加到留言，並附上其他的網站連結支持自己說法，這並不符合一時憤怒之舉，而是經過思考、具理智及有系統的行為。

與網民討論的內容十分清晰

針對被告曾留言稱：「唔洗分咁細 成個tvb 新聞部見一個打一個」、「地車無logo支咪冇咪牌 除非認到佢地個樣」等，法官認為雖然留言未有詳列具體計劃時間地點，但他提議網民不用細分無綫新聞部員工，「見到就打」，又與其他用戶討論如何在示威現場識別和「清算」無綫前線記者，內容十分清晰。

不接納留言為發洩情緒

法官不接納被告稱留言是為發洩情緒，反指他大可在私人聊天程式中向朋友發洩，毋須在任何公眾人士都可瀏覽的平台留言。

另法官提到，被告在6個月內兩度留言批評無綫新聞部，顯然他的不滿是持續的，在第二次留言時，一名用戶提議給予無綫新聞部員工一個月時間辭職，被告卻回覆說：「已過了5個月。」雖然被告聲稱他第二次留言時，因疫情失業3個月，一時氣憤才發布留言，頓時已覺不妥，但連登不容刪除留言，不過法官認為他大可再作留言澄清。

未設瀏覽權限令公眾都可看到

法官又指，案發時正值反修例風波，社交媒體及網上論壇常被用作討論社會事件，被告辯稱沒有意圖煽動，發布辱罵無綫新聞部的言論時，卻未有設置瀏覽權限，讓任何公眾人士都可看到，從其他留言可見，瀏覽者不乏對無綫新聞不滿的人，最終裁定被告罪成。

案件編號：DCCC435/ 2022