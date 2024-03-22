公務員招聘｜CRE綜合招聘考試測試明日起接受報名　4.5截止申請

公務員招聘｜公務員事務局公布，新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）明日（23日）起接受報名，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可報考，截止報名日期為4月5日下午5時。



公務員事務局發言人提醒，有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，應徵者應把握時間參加此輪暫定於6月1日舉行的考試。

政府指，已擴展投考需學士學位學歷要求公務員職位的資格至大學三年級或四年制學士學位課程的學生。此輪考試將開放予持有大學學位、符合職位所需的專業資格的人士，或將於2023至2024學年或2024至2025學年畢業的大學生報考。

綜合招聘考試由中文、英文運用及能力傾向測試三張試卷組成。中文及英文運用測試不同等級的成績可由香港中學文憑考試，或其他訂明的公開考試中英語文科獲接納的等級成績替代。即在香港中學文憑考試或其他訂明的公開考試取得訂明的語文科等級成績的申請人，將不會被安排應考中文運用及／或英文運用試卷，詳細的訂明語文科等級成績載於公務員事務局網頁：www.csb.gov.hk/chi/cre.html。

所有申請人無論過往曾否參加由公務員事務局舉辦或在個別局／部門公務員職位招聘過程中安排的《基本法》測試，都必須在《基本法及香港國安法》測試中取得合格成績，方會獲考慮聘用，測試合格成績永久有效。

公務員事務局由2022年6月11日起舉辦《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系），申請人如持有《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）合格成績，則無需再一次參加是項考試。

申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷及／或《基本法及香港國安法》測試試卷。

綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試詳情，明日起將上載至公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk/chi/cre.html）。有意參加考試者可透過網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試申請書（CSB31（3/2024））報考。該申請書可從公務員事務局網頁下載，或從民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。