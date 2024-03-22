政府工｜全部公務員約！9份政府筍工月薪16K-116K　最低小六學歴

不少公司4月出花紅，有沒有想過拎完花紅就跳槽了?公務員事務局今日釋出多份政府工，今次難得有多個部門尤其紀律部門請鐵飯碗，包括懲教署、警務處、消防處等都招聘人手，《開罐》為大家精選了９份筍工俾大家，月薪由16K至116K不等，有意轉工的朋友睇下有無筍工啱你！



《救火英雄》劇照

【海事處-海事主任】

月薪:$75,585起

截止日期 : 10/04/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷；

(b) 持有海事處處長簽發的一級（甲板高級船員）（商船船長）適任證書或其接納的證書；

(c) 具備一年擔任遠洋船大副或更高職位的經驗；

(d) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中文科和英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績]；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註: 申請人如在截止申請日期前已符合上文第(b)、(c)及(d)段指明的入職條件，而現正修讀上文第(a)段指明的學位或同等學歷(即本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷)的課程，並將在2024年、2025年或2026年畢業，也可申請。上述申請人必須分別在2024年、2025年或2026年內取得上文第(a)段指明的學位或同等學歷並通過學歷評核（如適用），才會獲聘任。

職責:

(a) 監控和規管港口、船舶事務、本地船隻、公眾貨物裝卸區和客運碼頭，並協調區內搜救行動；

(b) 主持本地船長合格證書考試；

(c) 管理政府船隊運作和海事分處；

(d) 策劃港口發展工作；

(e) 培訓海事處人員；

(f) 對付海上污染；以及

(g) 提供海港繫泊服務和海圖製作服務等。

[註：所有海事主任或須輪班當值或上班候命工作。]

薪酬:

總薪級表第32點（每月75,585元）至總薪級表第44點（每月116,165元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組，信封面須註明｢申請海事主任職位｣。

(c)在網上遞交申請的人士，須於2024年4月17日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(d)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(2 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；

(3) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(4) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

【海事處-技工（空氣調節）】

月薪：$18,965元起

截止日期 :05/04/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 完成空氣調節的認可學徒訓練或其他認可訓練課程；

或 (ii) 具有最少四年空氣調節的經驗；

(b) 持有有效的機電工程署署長簽發的R級電力工程電業工程人員註冊證明書；

(c) 小六畢業或同等學歷；

(d) 中、英文語文能力達小六程度；

(e) 在適當程度的技能測驗取得及格成績；以及

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註：未具備上文(b)段指明所需資歷的申請人，如現正致力取得所需資歷，亦可申請，但必須於二零二四年六月四日或之前取得所需資歷，並提交相關證明，其申請方獲繼續處理。

職責:

負責修理和保養政府船隻上各類空調和冷凍設備。

註： 或須(i)執行緊急職務／輪班當值，以及在偏遠地區或惡劣環境下進行戶外工作；

(ii)在水警前線基地和政府船隻上工作；以及須穿著制服和防護衣物。

薪酬:

總薪級表第5點（每月港幣18,965元）至總薪級表第8點（每月港幣22,895元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，送達九龍深水埗昂船洲昂船路政府船塢A座2樓A206室海事處聘任組（政府船隊科），信封面須註明｢申請技工（空氣調節）職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在二零二四年四月十二日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

申請人須提交以下證明文件﹕

(a) 學歷證明文件副本(包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績表)；

(b) 技術資格的證書副本；

(c) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；

(d) 有效的機電工程署署長簽發的R級電力工程電業工程人員註冊證明書副本（如有）；及

(e) 《基本法及香港國安法》測試的及格成績副本（如有）。

【懲教署-助理教育主任（經濟）】

月薪：$34,060起

截止日期 :05/04/2024 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a)持有香港頒授的相關科目的學士學位，或具備同等學歷；以及

(b)由香港專上教育機構頒授的教育證書／學位教師教育證書／學位教師教育文憑（中學教育），或具備同等學歷[註(a)-(b) 及附註(a)]；

(c)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用） 均取得「一級」成績，或具備同等成績[入職條件註(2)至(4)]；

(d)能操流利粵語及英語；以及

(e)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績[入職條件註(5)]。

註:

(a) 尚未符合上文入職條件(b)項的相關入職條件的下述人士亦可遞交申請：

(i) 現時為應屆畢業的研究生並預計可於二零二四年夏季或之前取得由香港專上教育機構頒授的教育證書／學位教師教育證書／學位教師教育文憑（中學教育），或同等學歷。惟申請人必須分別在二零二三至二四學年內取得所需學歷資格，才會獲聘任；或

(ii) 現時為下一屆畢業的研究生並預計可於二零二五年夏季或之前取得由香港專上教育機構頒授的教育證書／學位教師教育證書／學位教師教育文憑（中學教育），或同等學歷。惟申請人必須分別在二零二四至二五學年內取得所需學歷資格，才會獲聘任。

(b) 上述註(a)項的申請人須在申請書及補充資料表格上清楚註明將會獲取的相關學歷或資格和預計獲取日期，並須在本署訂定的限期前提交相關文件，例如證明信函、證書及成績單等，以證明其在上述期間取得所需學歷或資格以及符合入職條件，否則本署將不再處理其申請。

(c) 不論以何種方法遞交申請，申請人務須注意及遵從（如適用）下列各項：

(i) 申請人須在申請書上註明其修讀學位課程及師資培訓課程時主修及副修的科目。

(ii) 持有香港以外學術機構所頒授學歷的申請人，須隨申請書夾附有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式（例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等）的證明文件副本。持有本地學歷的申請人，則須夾附列明其修讀學位及師資培訓課程時主修及副修科目的證明文件副本。

職責:

在懲教設施內執行高中及以下班級的教學工作，以及執行與教育相關的行政工作及多樣化的專業職務。獲取錄的申請人或須任教由懲教署安排的任何科目。

（註：獲聘人士須受《監獄條例》約束。）

薪酬:

總薪級表第15點（每月34,060元）至總薪級表第33點[入職條件註(1)] （每月79,135元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a) 已填妥的申請書[G.F. 340 (Rev.7/2023)]；

(b) 已填妥的補充資料表格；以及

（註：該表格可在懲教署網站下載：

https://www.csd.gov.hk/images/doc/recruit/recruit_form/SIF.pdf）

(c) 可證明各項相關學歷（例如學位、師資培訓、語文能力水平、綜合招聘考試和教師語文能力評核成績）的證書及成績單副本。

申請書必須以下列其中一個方式遞交：

(a)透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請–

(i) 申請人在網上申請後，必須於截止申請日期後的一星期內，把指定的補充資料表格及各項所需證明文件副本郵寄或送交香港灣仔港灣道十二號灣仔政府大樓二十三樓懲教署總部聘任分組。信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。

(b)郵寄或送交申請書–

(i) 申請人必須把已填妥的申請書及補充資料表格連同各項所需證明文件副本一併提交。申請人須在信封面上註明「申請助理教育主任（經濟）職位」。

(ii) 所有申請書須於截止申請日期（即二零二四年四月五日）或之前送達上述(a)(i)段的地址。郵寄申請書的申請日期以信封上郵戳所示者為準。

(iii)申請書[G.F.340 (Rev.7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

【消防處-救護員】

月薪：$24,725起

截止申請日期 : 04/04/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(1)DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷(上述學科包括中英文科)

(2) 能操流利粵語；

(3) 通過體能測驗和模擬實際工作測驗(詳情請流覽消防處網頁或致電招募熱線查詢)；

(4) 通過能力傾向筆試；以及

(5) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請人如持有有效的香港駕駛執照會是有利的條件。

職責:

救護員主要職責是提供緊急救護服務；執行院前護理和救護相關職務；以及駕駛救護車、汽車和客貨車。救護員須受紀律約束，並須輪班當值，穿着制服及在部門安排的體能測驗中取得令人滿意的成績。

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第5點(每月24,725元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(每月35,215元)。

聘用條款:

(1)獲錄用的救護員，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。

(2)在通過試用關限之前，獲取錄的人員須 (a) 在基礎訓練課程結業試及格；(b) 持有有效的消防駕駛執照； (c) 在確實聘任前六個月內，通過體能測驗；以及(d) 試用期滿，表現令人滿意，並完全符合職系的要求和服務需要。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)政府職位申請書(G.F.340 (Rev. 7/2023))可於各消防局或救護站、民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網頁 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b) 親身把填妥的申請書(G.F.340 (Rev. 7/2023))投入設于九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；招募期間投遞箱開放時間：星期一至五(公眾假期除外)上午九時至下午六時三十分；或

(c) 以郵遞方式把填妥的政府職位申請書 ((G.F.340 (Rev. 7/2023))寄往九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組。或

(d) 透過公務員事務局網頁 (網址：https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

【消防處-消防員（行動／海務）】

月薪:$24,725起

截止日期 :04/04/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(1) 學歷要求(a)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或(b)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷。

(2) 符合語文能力要求，即DSE或中學會考中文科和英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績，並能操流利粵語；

(3) 通過視力測驗(須要／無須佩戴眼鏡)；

(4) 通過體能測驗及模擬實際工作測驗(詳情請流覽消防處網頁或致電招募熱線查詢)；

(5) 通過能力傾向筆試；以及

(6) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

消防員(行動／海務)主要執行行動／海上職務，例如滅火和救援工作，以及負責火警調查和防火職務。消防員(行動／海務)須受紀律約束，並須輪班當值、穿著制服及在部門安排的體能測驗中取得令人滿意的成績。

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第5點(每月24,725元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(每月35,215元)。

聘用條款:

(1) 獲錄用的消防員(行動／海務)，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。

(2)在通過試用關限之前，獲取錄的人員須 (a)在基礎訓練課程結業試及格；(b)在確實聘任前六個月內，通過體能測驗；以及 (c)試用／試任期滿，表現令人滿意，並完全符合職系要求和服務需要。

福利:附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a) 親身把填妥的政府職位申請書(G.F.340 (Rev. 7/2023))投入設於九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；招募期間投遞箱開放時間：星期一至五(公眾假期除外)上午九時至下午六時三十分；或

(b) 以郵遞方式把填妥的政府職位申請書 ((G.F.340 (Rev. 7/2023))寄往九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組。或

(c) 透過公務員事務局網頁 (網址：https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。(2) 政府職位申請書(G.F.340 (Rev. 7/2023))可於各消防局或救護站、民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網頁 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

【政府物流服務署-二級物料供應員】

月薪：$16,695起

截止日期 :05/04/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(1) (a) DSE五科包括中文科、英文科及數學科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(b) 中學會考五科獲第2級／E級或以上成績，其中包括中文科、英文科及數學科，或具同等學歷﹔或

(c) 持有香港理工學院／香港理工大學、香港浸會大學持續教育學院或香港專業教育學院頒發主修採購及物料供應相關學科的證書，或具同等學歷﹔

(2) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中文科和英文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷﹔以及

(3) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(1)獲調派管理小型的部門物料倉庫或協助上司執行一般倉庫管理及採購工作；或負責就某一方面的供應鏈工作及其他有關職務提供支援。

(2)督導屬下員工和使用電腦（包括文書處理及試算表軟件）執行職務。

薪酬:總薪級表第3點 (每月16,695元) 至總薪級表第15點 (每月34,060元)。

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可於各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)填妥的申請書須連同學術和專業資格證書及修業成績單（本地及非本地）的副本，以及相關工作經驗證明文件副本（如適用），送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請於信封面上清楚註明「申請二級物料供應員職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於二零二四年四月十二日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。

【香港警務處-三級槍械員】

月薪: $24,380起

截止日期 : 09/04/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或一所科技學院／工業學院所頒發的機械工程證書，或具備同等學歷；

(b) 完成中五學業，或具同等學歷；

(c) 語文能力程度達DSE或中學會考中文科及英文科第二級或以上成績，或具同等成績；

(d) 具備修理機械裝置的經驗；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註: 申請人須通過技能測驗。

職責:

(a) 檢查、保養和修理所有槍械；

(b) 為槍械進行翻修和抗銹工作；以及

(c) 在警署及警崗執行槍械檢查職務。

(註：或須派駐香港海關。)

薪酬:

總薪級表第9點（每月24,380元）至總薪級表第12點（每月 29,120元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書，連同(一)學歷資格(包括中文及英文科成績)的證書和修業成績表副本；及(二)工作經驗的證明文件副本，送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(b)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在4月16日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【地政總署-測量主任(土地)】

月薪 : $24,380起

截止日期 :08/04/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院頒發的測繪及地理資訊學高級文憑╱土地測量及地理資訊學高級文憑，或土地測量及繪圖學文憑╱高級證書，或具備同等學歷[註(1)]；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考，中文科和英文科，考獲「第2級」或以上成績，或具備同等資格；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:(1) 如申請人尚未具備入職條件(a)所述學歷資格，但正修讀有關課程，並將於2024年12月31日或之前取得所需學歷資格也可申請；申請人如獲錄用，必須在上述日期或之前取得所需學歷資格才獲聘任。

職責:

(a) 進行測量工作，包括實地測量、計算、數據處理及標繪工作；

(b) 處理與土地信息系統相關的數據輸入及更新工作；

(c) 處理與空間數據共享平台相關的數據收集、輸入、更新和分析工作；以及

(d) 查核圖則及空間數據。

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣24,380元)至總薪級表第22點(每月港幣47,795元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請表格，連同有關證書、修業成績表及工作證明副本(例如:就職證明及薪金證明)，送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請測量主任(土地)職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把有關證書、修業成績表及工作證明副本(例如:就職證明及薪金證明)寄交上述聯絡地址，信封面須清楚註明「申請測量主任(土地)職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【康樂及文化事務署-二級技術主任(文化工作)(舞台工作類別)】

月薪:$22,895起

截止日期 :05/04/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷；或

(ii) 持有香港演藝學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷；並在取得有關學歷後具兩年舞台管理或舞台製作相關工作經驗；

(b) 符合語文能力要求，即DSE或中學會考中文科及英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 按實際情況統籌和督導舞台及前台運作，並在租用時段內擔任主管人員；

(b) 按實際情況就技術要求聯絡租用人及場地人員，確保提供舞台服務，並確保舞台設施安全及狀況良好；

(c) 協助擬備和更新技術資料及圖則；以及

(d) 在日常運作中督導技工及其他相關人員。

薪酬:

總薪級表第8點(每月港幣22,895元)至總薪級表第21點(每月港幣45,640元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html) 下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級技術主任(文化工作)(舞台工作類別)職位」。