優化公務員紀律機制先導計劃　楊何蓓茵：已處理21宗個案

政府去年起優化公務員紀律機制，包括推出先導計劃，加強部門監察對在試用期或試任期內的公務員採取簡易紀律行動。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（26日）表示，先導計劃至今運作暢順，目前已處理21宗個案，當局會檢視計劃實施一年的成效。



至於公務員薪俸及服務條件常務委員會早前就2019年公務員薪酬水平調查向政府提交報告書，建議現時不宜進行第二階段調查，楊何蓓茵指正仔細研究報告內容及建議，會在充分考慮各方意見後就薪酬水平調查路向作決定。



楊何蓓茵（立法會直播片段截圖）

在今日立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上，金融界的陳振英關注，有公務員在紀律聆訊期間聲稱生病而拖延程序。民建聯何俊賢表示，公務員涉不同職系，如文職、社工、醫療等，關注不同政府部門的紀律機制會否有不同，例如有老師與學生發生感情問題，即使沒有違法但是否不宜再繼續任教。

楊何蓓茵說，如某公務員證明生病，當局要給予合理的時間康復再進行紀律程序，但如對個案有懷疑，可要求該公務員接受指定政府醫生治療，當局亦召開委員會，檢視該公務員的病情是否適宜繼續任職。

楊何蓓茵又表示，不同部門的紀律機制大體上一樣，但不同職系的處理或有不同，例如政府司機觸犯不小心駕駛被判有罪，嚴重程度會較一般公務員為高，而就老師而言，教育局亦有相關職業要求。

過去五年有195名公務員被免職

另外，楊何蓓茵說，在2018/19至2022/23五個財政年度，共有1995人因干犯性質較輕微的不當行為，須接受簡易紀律行動；另有1124名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動，當中有195人被免職。而2023/24財政年度截至去年12月31日，就有38名公務員被免職。