垃圾徵費｜14處所4.1先行先試　包括成龍居、連翠邨（附全名單）

垃圾徵費延至8月1日實施，政府於今年初宣布4月1日起，部份政府部門及樓宇將以「先行先試」形式落實垃圾徵費。根據環境及生態局向立法會提交的文件顯示，全港將有14個處所實施「先行先試」垃圾徵費，當中包括政府大樓、商場、院舍、公屋。以下將會列出全部名單。



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環保署指已於今年1月起「先行先試」做準備，包括聯絡相關決策局和部門物色合適處所、與處所管理人員磋商、協調並制定執行計劃框架、具體工作流程和實施時間表。當局亦已到訪相關處所實地考察和安排預先演練，調整計劃的安排。

先行先試計劃 5至6月提交報告

當局指，「先行先試」期間會向所有試點免費提供指定袋及標籤，並會在過程中收集運作數據，以及透過意見調查收集不同持份者的意見，檢視他們對實行垃圾收費的準備程度，以及可能遇到的問題。當局計劃在5至6月向立法會交代試行計劃的報告。

14個「先行先試」計劃處所名單

政府大樓

1. 西九龍政府合署

公營房屋

2. 荃灣滿樂大廈安寧樓

3. 柴灣連翠邨

私人住宅

4. 九龍城成龍居

5. 深水埗北河街 15 及 17 號 （ 「三無」大廈）

6. 深水埗長沙灣道 58 號 （「三無」大廈）

商場

7. 大埔新達廣場

8. 屯門卓爾廣場

院舍

9. 新生精神康復會屯門長期護理院

10. 屯門嘉濤耆樂苑

食肆

11. 旺角鋿晶館

12. 新蒲崗新光宴會廳

13. 大家樂 (金鐘海富中心分店)

14. 大圍漢年茶餐廳

