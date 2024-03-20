垃圾徵費｜禁售塑膠購物袋推「一袋兩用」？　謝展寰：無硬性要求

本港8月實施垃圾徵費，市民要把垃圾放入指定袋處理，環保署鼓勵零售商在銷售指定袋的同時，於收銀處銷售散裝單個指定袋代替塑膠購物袋盛載貨品「一袋兩用」。環境及生態局局長謝展寰在大會上說，得悉有獲授權零售商稍後將停售一般塑膠袋，認為無需要以法律手段，硬性要求零售商出售指定袋。



謝展寰稱政府現時無意禁止指定零售商發售一般膠袋（夏家朗攝）

新民黨立法會議員陳家珮口頭質詢當局，有否計劃在可見未來要求獲授權零售商停止出售塑膠購物袋，她又認為各大零售商不應從中取利，要求提供平均服務費用等資料。

陳家佩（夏家朗攝）

謝展寰指有超過九成的獲授權指定袋零售點同意未來出售單個指定袋，讓市民「一袋兩用」，他相信其他膠袋不論多便宜都是額外開支，相信市民往後會傾向一袋兩用，得悉有獲授權零售點為節省開支，之後會停售一般塑膠袋，只售指定袋，認為無需要以法律手段，硬性要求獲授權零售商出售指定袋。

他指由於涉一定成本，署方會向零售商支付服務費，費用是署方和獲權零售商談判達到的共達，屬商業性敏感資料，會研究未來如何披露，讓市民了解公帑使用；而市民單購指定袋主要考慮不在市場賺多少，而是關注要付出多少，買能「一袋兩用」的指定袋便沒有額外支出。

他又指，從市場角度，慢慢會發現售塑膠袋售價可能較高，但涉及供應鏈等準備功夫，反而賺少了，甚至蝕錢，當局將來檢討計劃進展時，如發現以法律限制更適合，會再考慮。

選委界立法會議員陳紹雄擔心，指定袋無論外型、手挽部分不方便，當局會否重新審視指定袋設計。謝展寰說設計指定袋時有考慮到未來想一袋兩用，設計參考超市常用大小和形狀，當然未來推出時包括改推袋的設計，必然會改善方便市民。