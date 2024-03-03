垃圾徵費｜56%受訪劏房戶會集合多日垃圾才棄　24%廚餘倒馬桶沖走

社區組織協會今日（3日）發表一項有關劏房租戶對垃圾徵費意見調查報告，近7成受訪者表示會減少製造家居垃圾，為減少購買指定垃吸袋，5成半人稱會儲起多於一日的垃圾才棄置，有24％更表示會將廚餘倒入馬桶沖走；三成稱會在徵費前提前丟棄大型垃圾。



社協就認為，垃圾徵費將在8月推行，不少劏房戶未了解細節，政策亦未有針對支援；建議政府先試行法例，再延遲一年實際執法，以及降低綠在區區的回收門檻；讓徵費有效執行。



社協批評申綠在區區實體積分卡門檻高：要交2公斤回收物

社協於今年2月訪問了306名低收入的劏房租客，有逾9成人（91.2%）同意政府應該推出回收措施（91.2%），逾7成人（76.8%）則支持環保政策鼓勵循環再用，而97％稱有環保習慣，包括自備購物袋、使用可重用水樽、使用二手物品等習慣。社協稱，結果反映基層與環保可兼容共存。

社協表示，近年「綠在區區」計劃即使成為社區回收系統的首要地點，但只有不足兩成基層使用服務，有約三成受訪者則不知道附近綠在區區的位置；另有兩成半因家中未能儲存大量可回收物品，而不想刻意前往、一成半人則無法配合開放時間或站點離家太遠。

社協指，社區回收樞紐未臻完善、選址及開放時間亦不便利，因而對基層實行環保有所局限。社協提到，現時如果想申辦綠在區區的實體積分卡，必須提交2公斤回收物，已相當於100個膠樽、120個鋁罐或20份報紙，逾半數受訪者已反映，家中根本沒有空間收納如此多的回收物，反映綠在區區的會員門檻過高，不利基層主動參與環保。

垃圾徵費9款指定袋收費。（環保署圖片）

▼垃圾徵費指定袋防偽資料及核實方法▼



+ 2

5成受訪者大廈有堆積垃圾 貼錢買袋或失互助令情況惡化

社協提到目前舊區唐樓欠缺清理垃圾服務，而垃圾站偏遠則加劇了堆積問題，有54%反映，所住大廈的樓梯、天井及天台等位置，均有垃圾堆積問題。而未來若要「貼錢買袋買標籤」，就難令鄰舍互助，有機會令情況惡化。

對於徵費後的家居垃圾處理方式，70.3%表明會減少製造家居垃圾、源頭減廢。不過有55.9%稱會集合多於一天的垃圾再棄置、46.7%則減少網購或購買有多重包裝袋的貨品，也38.9%會進行分類和回收；不過，同時有24.2%表示，徵費後會選擇將廚餘倒進馬桶，從而減少使用垃圾袋。

至於處理大型垃圾上，30.7%稱會在徵費前提前丟棄、21.6%會分割大型垃圾，避免支付標籤。

垃圾徵費計劃下的指定垃圾袋1月26日開始售賣，Circle K （OK便利店）是首三間開賣的零售商之一，暫只供應三種容量指定袋。（資料圖片／夏家朗攝）

社協提到，實施初期雖有6個月適應期，政府也會向部份房屋類型包括「三無大廈」住戶派發指定膠袋，然而調查發現，近四成（37.9%）受訪者不清楚大廈是否屬於「三無大廈」，另有四成（39.5%）則是居於舊區樓宇，但並不屬於「三無大廈」，反映宣傳工作未能有效消除誤解。

▼1月26日 垃圾徵費指定袋開賣▼



+ 3

社協倡回收先行延後執法 降回收門檻助基層參與

針對現時基層對垃圾徵費有重重憂慮，社協就建議政府可按房屋類型分四階段試行，「先行先試」一年後，才正式執法，而執法時也應酌情處理，針對知識及資源都較缺欠的劏房戶時，可先作警告教育，再犯才發出告票。

另外，社協又建議當局應在舊區內放置大型垃圾桶及回收箱，並加強清理垃圾，避免造成衛生、市容問題。社協又提議，可降低綠在區區換取生活用品的門檻、甚至提供資助回贈，同時配合在職人士延長開放時間，或增加流動回收點便利市民。

至於有基層擔心徵費後，有業主或會借機加租、濫收管理費等，組織則建議差餉物業估價署引用《租務條例》，高調打擊這類劏房業主，避免基層租客蒙受不必要損失。