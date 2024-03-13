垃圾徵費｜政府向立法會提交押後至8月實施附屬法例

政府向立法會提交將垃圾收費押後至8月1日實施的附屬法例。當局指，措施原本4月實施，但留意到各界對垃圾收費如何執行和相關細節，仍有不少討論和關注，決定押後實施日期。



政府決定押後垃圾微費實施日期。(何頴賢攝）

而政府在4月1日起，分階段在政府大樓和一些其他樓宇先行先試落實垃圾收費，透過實地演練，讓市民和業界更清晰了解實際操作和細節。

當局又指，去年8月起已經持續宣傳計劃，新一屆區議會和地區關愛隊成立後，已舉辦多場簡介會。當局亦有製作針對不同對象的「懶人包」及宣傳短片。