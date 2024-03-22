假冒縱橫遊專頁再現　$7300雙人乘國泰商務來回大阪招徠　5客中伏

7,300元可兩人乘國泰商務機票來回大阪包32公斤寄艙行李？偽冒旅行社專頁去年尾稍收歛後，最近有死灰復燃之勢，Facebook最新湧現一批假冒縱橫遊的專頁，名稱及頭像等甚至與官方相同，有市民懷疑被騙後報警求助。



縱橫遊行政總裁袁振寧表示，新的假專頁仿真度比去年更高，縱橫遊由上周起每日收到約100宗有關假專頁的查詢，目前已知有約5名顧客被騙，金額由2,000至7,000多元。



袁振寧透露去年暑假後，已向Facebook申請「藍剔」認證，惟時隔半年仍未審批，期望可盡快獲得處理，以免出現更多苦主。「好彩冇客鬧我哋，但有一兩個問你咁大間公司都俾人冒認，我都唔識答。」



《香港01》已向Facebook查詢，暫未有回應。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

網民「中招」買$7300來回大阪國泰商務機票

有苦主周四（21日）在Facebook發文指受到網上詐騙︰「假..……我已中蕉（中招），報咗警。」原來有假冒縱橫遊專頁推出「優惠」，聲稱國泰雙人來回大阪商務艙機票，包32公斤寄艙行李及7公斤手提行李，連稅費及燃油附加費，低至7,300元。

該假專頁的客服要求提供護照姓名、出生日期、電郵、聯絡電話等個人資料，而轉帳頁面並詳盡介紹縱橫遊的歷史，更提供聲稱是縱橫遊的招商銀行帳戶及核對名字，並列明牌照號碼、公司電郵，旁邊再附上「紅色星號」的蓋章。

正版縱橫遊無「藍剔」認證 名稱相同難分真與假

若在Facebook搜尋縱橫遊，可發現共有3個相同名字的專頁（縱橫遊 WWPKG），雖然官方專頁共有7.2萬名粉絲，但沒有俗稱「藍剔」的官方驗證徽章。至於另外兩個為假專頁，分別有2.5萬及2.7萬名粉絲，偷用官方的頭像及個人簡介，確實以假亂真。

最防不勝防是，記者發現假專頁夾雜官方的帖文，例如縱橫遊在兩日前推出北京團早鳥優惠，而假專頁隨後在16小時前發出近乎相同的帖文，惟讚好數竟多達100個，高出正版的62個。

縱橫遊行政總裁袁振寧透露，最近每日收到顧客約100宗有關假專頁的查詢。（資料圖片／鄭子峰攝）

縱橫遊︰每日收到100宗涉及假專頁查詢

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，東瀛遊於去年底受假專頁困擾期間，業內多間旅行社亦同時遇到相同情況，他們當時亦到警署報案，並集合同事力量向Facebook舉報，隨着假專頁消失，事情才告一段落，惟過去一周假冒專頁再有死灰復燃之勢，甚至仿真度比去年更高，除了抄襲官方專頁外，更向Facebook刊登廣告。

袁振寧透露，最近每日收到約100宗有關假專頁的查詢，例如倫敦或北海道等地的優惠機票，客服只能不斷回覆顧客「不要相信假網站」。雖然大部份顧客先致電查詢，但目前已知有約5名顧客被騙，金額由2,000至7,000多元。「好彩冇客鬧我哋，但有一兩個問你咁大間公司都俾人冒認，我都唔識答。」

截至3月22日傍晚，在Facebook搜尋「縱橫遊」，可發現多個假專頁，其中兩個更以假亂真。（網頁截圖）

去年暑假後已向Facebook申請「藍剔」認證

袁振寧透露，去年暑假後已向Facebook提交「藍剔」的申請，並曾多次再提供資料，包括上市文件、商業登記、傳媒報道等，惟至今未成功審批。他表示明白Facebook有大量申請有待處理，但希望可盡快獲得「藍剔」，避免將有更多苦主湧現。

袁振寧提醒，若顧客擔心誤進假專頁，可選擇親身到分行查詢，或聯絡受「綠剔」認證的官方商業帳戶WhatsApp（3443 0000）。他認為上述騙案並非毫無破綻，強調縱橫遊作為上市公司，不可能向顧客提供私人帳戶收款，至於假蓋章的星形符號，亦非香港企業的做法。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒市民，當接收到不合理的優惠時，需要三思而後行。（資料圖片）

方保僑提醒︰騙徒可能連官網都抄埋

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，假專頁在世界各地花錢買粉絲，數目甚至高於正版專頁。他提醒企業需要鞏固粉絲數目，在不同平台刊登廣告時，可加入WhatsApp、官方網站鏈結等資訊。「官網都有機會係假，騙徒可能連官網都抄埋，所以真係要小心。」

方保僑又認為，市民亦有責任提防被騙，例如學會分辨真假專頁，當接收到不合理的優惠時，需要三思而後行。「好多宣傳太過吸引，但有時3000蚊買來回商務機票真係信唔過。」