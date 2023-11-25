逾百專頁偽冒　東瀛遊突獲正牌FB藍剔認證　曾因知名度不足未成事

網上偽冒社交平台專頁幾可亂真，旅行社東瀛遊更遭過百個假專頁困擾。東瀛遊自8月起已多次向經營Facebook的Meta申訴事件的嚴重性，並申請俗稱「藍剔」的驗證徽章，但一直因「知名度不足」而未能成功，昨日預告將於下周舉行記者會，計劃向Meta發出律師信。

事件發酵近一日後，東瀛遊突然獲Facebook通過「藍剔」驗證，又稱未打算撤銷原定的記者會，認為需要令Meta了解事情嚴重性。



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帖文稱獲批藍剔 或因「突然有足夠知名度」

東瀛遊今午約3時發布帖文，稱自今年8月起，一直向Meta申請俗稱「藍剔」的驗證徽章，但一直因「知名度不足」而未能成功。

東瀛遊指，自有關向Meta發律師信的報道刊登後，突然獲Meta通過批出「藍剔」的驗證徽章申請，「我們深信，一定是因為我們突然有足夠的知名度而通過審批了！」

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東瀛遊的帖文稱自今年8月起，一直向Meta申請俗稱「藍剔」的驗證徽章，但一直因「知名度不足」而未能成功。（手機截圖）

需要令Meta了解事情嚴重性 不撤銷記者會

惟東瀛遊不打算撤銷原定下周二舉行的記者會，並透露會集中分享103個假專頁，對顧客帶來的金錢損失，同時要求Meta立即加強措廣告審批措施，打擊假專頁詐騙行為。

東瀛遊續指，「假專頁影響的不只是東瀛遊，更加是每一位消費者」，因此需要令Meta了解假專頁泛濫的嚴重性，作出更多補救措施，避免再多消費者受害。

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東瀛遊因假專頁收逾兩萬宗顧客查詢

東瀛遊昨日向傳媒發出採訪通知，表示由7月31日11月24日，已發現最少102個假冒東瀛遊的facebook專頁，並收到超過兩萬宗客人查詢，認為顧客受騙的個案愈趨嚴重。因此將舉行記者會交代事件，並正式向Meta發出律師信。