東瀛遊向Meta發出律師信　獲批FB藍剔後假專頁持續　涉款逾80萬

網上湧現大量偽冒旅行社東瀛遊的Facebook專頁，東瀛遊統計，自今年7月下旬起，網上充斥至少有108個假專頁，由受害人主動通知的受騙個案有超過60多宗，涉款金額超過80萬。東瀛遊指，上周六成功獲Meta批出Facebook「籃剔」認證後，仍然再多有多個假冒專頁，因此正式向Meta發出律師信，要求對方正視偽冒Facebook專頁的嚴重性。



假專頁按月份賣不同旅遊產品 有個案損失最多3萬元

東瀛遊自今年7月31日開始，發現大量假Facebook專頁，8月23日首次有市民報稱因而被騙款，東瀛遊報案處理。截至今日，有至少108個假冒東灜遊的Facebook 專頁，由受害人主動通知的受騙個案超過60多宗，涉及款項超過80萬，其中損失金額最大的案件為3萬多元，受害人在假冒網站購買兩套前往倫敦的國泰商務客位機票。

東瀛遊執行董事褟國全表示，假冒專頁在不同月份主要售賣的產品不一，在8月至9月期間，主要以數百元售賣5星級酒店住宿、自助餐套票；在10月，由於數個演唱會在澳門舉行，假冒專頁以近千元售賣澳門酒店套票，部分更聲稱可在演唱會以「特別方式」留座；直至11月，由於接近假期，多達50多個假冒專頁售賣機票，令受害人被騙款項越來越大。

東瀛遊決定正式向Meta 發出律師信，要求對方正視假Facebook專頁的嚴重性，及訂立申請藍剔的清晰，減少消費者墮入虛假專頁的陷阱而招致損失。

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東瀛遊的帖文稱自今年8月起，一直向Meta申請俗稱「藍剔」的驗證徽章，但一直因「知名度不足」而未能成功。（手機截圖）

東瀛遊至今接獲逾兩萬宗查詢 員工須假日上班應付

東瀛遊自由行及同業銷售總經理林明淼指，目前為止已收到超過兩萬宗顧客查詢，公司需要另外安排約15位員工在非上班時間處理，假冒專頁星期六、日較為活躍，所以員工需要在非上班時間當值，以及時處理查詢。

他指，其中85%查詢個案是核實部分「超低價」產品是否由東瀛遊提供，約10%是在入數前發現入數戶口為私人戶口而作出查詢。他又指，最近有緬甸教育機構主動聯絡東瀛遊，指公司非法入侵其專頁，經了解後發現騙徒駭入侵其他專頁後，再易名為東瀛遊。林明淼表示，受事件影響，公司最近廣告的點擊率下降約40%。

褟國全提醒，市民購買「超低價」的產品前，例如價值數百元的5星級酒店住宿服務及自助餐，應先向公司查詢。他又提到，騙徒一般會要求市民使用轉賬方式過數，但東瀛遊主要讓顧客使用信用卡過數，帳戶名稱亦只會顯示公司名稱，呼籲消費者留意。

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