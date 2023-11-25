假東瀛遊FB專頁有10萬網民追蹤　方保僑實測揭騙徒殷勤催促訂機票

3,000多元可坐國泰航空商務機位來回日本東京？一個用東瀛遊標誌及簡稱的Facebook專頁「EGL Tours」近期推出國泰航空商務機位買一送一優惠，約3,000元可坐商務機位來回東京，比經濟機位還要便宜，吸引不少人留意。但該個有10萬網民追蹤的專頁，與東瀛遊官方專頁名稱只少了「東瀛遊」三個字，幾可亂真。



東瀛遊周五（24日）公布，由7月下旬起發現102個偽冒專頁詐騙顧客，並收到超過兩萬宗客人查詢，惟多次向經營Facebook的Meta申訴事件的嚴重性，仍不獲解決，因此將於下周舉行記招，以及正式向Meta發出律師信。



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假專頁名稱無東瀛遊三個字 10萬網民追蹤

近年本港多間旅行社均提醒顧客，須提防假冒Facebook專頁，東瀛遊亦是深受其害的旅行社之一。東瀛遊表示，由今年7月下旬起，發現大量偽冒Facebook專頁湧現。除了盜用其名稱及商標發布虛假貼文外，更以不合理的超低價錢招徠，例如銷售酒店及自助餐套票、機票優惠，甚至演唱會門票等詐騙顧客。

東瀛遊官方FB專頁「EGL Tours 東瀛遊」，有17萬讚好及18萬位追蹤者；今次被揭偽冒的專頁，名稱只有「EGL Tours」，無中文名，但大圖則與官方FB專頁一樣，有3萬讚好及10萬位追蹤者。

東瀛遊官方FB專頁「EGL Tours 東瀛遊」，有中文名「東瀛遊」，有17萬讚好及18萬位追蹤者。（網頁截圖）

假東瀛遊FB專頁名稱只有「EGL Tours」，無「東瀛遊」三個字，但有10萬位追蹤者。(方保僑提供圖片）

專頁「爆」經濟機位價錢訂坐國泰商務客位

假專頁近期出帖，稱「國泰又有機票買一送一優惠！」，「勁爆優惠一個價錢$5580包含（商務客艙）兩位來回機票」，「低至$2790一位1套國泰航空商務客位來回機票」，以此價錢，經濟機位都未必買到，更可況商務機位，如稱東京兩人來回才6,590元，一人才約3,000元，十分吸引。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，亦剛巧在上周發現該東瀛遊偽冒專頁，因有多達10萬人追蹤，令人不虞有詐；該專頁專門以低價國泰商務機位，吸引市民「中計」後再詐騙，他認為航空公司標錯價的情況時有發生，或有市民會誤墮騙徒的陷阱。「（偽冒專頁）不斷Message問係咪要預訂，話幫你報價，幾殷勤㗎，我估有人真係會畀錢。」

東瀛遊向Meta發出律師信及準備下周舉行記招

東瀛遊透露，由7月31日11月24日，已發現最少102個假冒東瀛遊的facebook專頁，並收到超過兩萬宗客人查詢，認為顧客受騙的個案愈趨嚴重。惟公司一直申請俗稱「藍剔」的官方驗證徽章，並多次向Meta申訴事件的嚴重性，「但無奈仍收不到其確認審批及回覆。」因此東瀛遊宣布將於下周二（28日）舉行記者會交代事件，並正式向Meta發出律師信。

方保僑發現有偽冒東瀛遊的Facebook專頁，名叫「EGL Tours」。（方保僑提供相片）

方保僑揭東瀛遊假專頁 以低價國泰商務機位詐騙

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，上周在facebook搜尋機票後，其帳號亦湧現不少有關旅行及機票的廣告。他當時便發現有偽冒東瀛遊的Facebook專頁，名叫「EGL Tours」，相比正牌專頁的名稱，只欠缺「東瀛遊」中文字，更獲3.8萬個讚好，以及高達10萬名粉絲數量，令人不虞有詐。「真係好多廣告，兩日碌到好多次（偽冒專頁）。」

假專頁索取姓名、性別、電子郵箱等個人資料

方保僑分享的手機截圖顯示，該假冒facebook大量帖文與突發優惠有關，例如國泰商務機位來回僅索價2,990元起，或是標題強調「勁爆價，國家又有機票一送一優惠！」其後他出於好奇向該假專頁查詢，騙徒要求提供姓名、性別、電子郵箱等個人資料，並在翌日再次向他確認是否需要訂票。

方保僑「讚」假專頁殷勤︰我估有人真係會畀錢

方保僑估計，由於航空公司標錯價的情況時有發生，因此部份市民或以為假專頁的資訊正確，為了搶先獲得優惠，誤墮騙徒的陷阱，立即付款預訂。但他直言，以國泰的東京機票為例，經濟位亦不可能售4,000多元，呼籲市民若發現相關廣告，需要確認專頁的真偽。「（偽冒專頁）不斷Message問係咪要預訂，話幫你報價，幾殷勤㗎，我估有人真係會畀錢。」