急求肝｜37歲男病人肝昏迷危殆　醫管局擬跨境配對　向內地尋肝臟

醫管局今日（23日）公布，一名37歲男病人因情況危殆急需換肝，現時在瑪麗醫院留醫。醫管局除了在香港尋找合適的肝臟外，並準備通過特區政府向內地尋求協助，一旦出現合適肝臟，將跨境到香港配對移植。



醫管局指，該名37歲男病人蔡誠輝於2022年列入肝臟移植輪候名單，肝臟移植屬唯一的根治方案。惟昨日（22日）病人的肝腎功能嚴重衰竭，即將進入肝昏迷狀態，急需與時間競賽，及早接受肝臟移植。可惜病人相依為命的母親不適合捐肝，因此需要向公眾作出呼籲。

醫管局表示，鑑於病人的情況十分危急，除了積極在香港為病人尋找合適的肝臟外，並準備通過特區政府向內地尋求協助。當願意捐贈器官的內地病人離世後，同時當地並無合適的病人接受移植，可協調將器官跨境捐贈到香港配對移植。

醫管局強調，當尋獲合適的肝臟時，將嚴格按照相關器官移植法規，從速向監管機構提出申請，確保所有程序符合標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。

病人資料︰



姓名︰蔡誠輝 (Choy Shing Fai)

性別︰男

年齡︰37

血型︰A+

體重︰52.5公斤

身高︰178厘米

家庭狀況︰未婚

職業︰文職人員



病發經過︰



2019年2月︰因黃疸於東區尤德夫人那打素醫院留醫；

2019年3月︰電腦掃描顯示出現硬化性膽管炎，於東區醫院跟進治療；

2019年5月︰出現肝硬化，轉介至瑪麗醫院跟進，確診患有原發性硬化性膽管炎及復發性化膿性膽管炎；

2022年8月︰列入肝臟移植輪候名單，需定期進行內窺鏡逆行性膽胰管檢查及相關細胞學檢查，監察肝臟情況；

2024年3月1日︰於瑪麗醫院門診接受檢查後，因腹脹於肝臟移植中心留醫；

2024年3月22日︰肝臟嚴重衰竭，腎功能亦嚴重受損，即將進入肝昏迷狀態

