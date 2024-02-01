器官捐贈｜幼女意外死亡　港媽憶她生前愛助人　捐5器官遺愛人間

器官捐贈對器官衰竭患者而言，是延續生命的希望。程太的女兒便是其中一個傳承大愛的例子，一天回家，程太發現幼女兒突然在家死亡，讓她心痛欲絕，她本沒有考慮器官捐贈的事宜，但因想起女兒生前愛幫助別人，決定將她的器官給5個人，救回5條人命：「感到囡囡幫的不止一個人，更是一整個家庭」。調查顯示，75%受訪年青人願意離世後捐出器官，有醫生建議年青人多與家人就器捐意願溝通以達成共識。



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回家驚見女兒受傷躺地上

程太分享在二十多年前其女兒捐贈器官的經歷。當時，程太14歲的幼女如常地在放學後回家，但當程太回家時卻發現她一動不動的躺在地上，送往公立醫院搶救後，醫生翌日宣布她已腦死亡。這宗意外令程太難已接受，就算在二十多年後的今天，程太憶及此事仍傷痛落淚。

程太當時可謂六神無主，本來沒有器官捐贈的意願，因為她們一家人從來沒有商量這種事，而細女更沒有簽過捐贈卡。在猶疑間，她的大兒子告訴她，細女向來孝順又喜歡幫人，有見及此，程太相信如能幫助到有需要的人，她的女兒都會開心，於是便簽下器官捐贈的同意書。

香港腎科學會委託香港醫護聯進行調查，訪問共300名介乎12至35歲的年青人。當中75%受訪者表示願意離世後捐出器官，惟當中有多達74%未有登記器官捐贈名冊。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

程太幼女的器官最終分別捐給5個人，幫助到5個家庭。程太更分享其中一個受捐者的年紀跟她細女差不多，最近在感謝信中告訴她剛做了媽媽，這讓程太既開心又感動，因為女兒的這些器官不只是幫了一個人，更是一整個家庭和他們的下一代，程太深信她女兒也會為此感到安慰。

75%受訪年青人願意離世後捐出器官

香港腎科學會委托香港醫護聯盟於去年11至12月透過網上調查，訪問共300名介乎12至35歲年青人。當中75%受訪者表示願意離世後捐出器官。有器捐意願的受訪者中，74%沒有登記成為器官捐贈者，當中有接近60%的受訪者因不清楚登記途徑而沒有登記；另有52%受訪者表示懶得登記。

香港腎科學會主席腎病科專科醫生黃思豪建議，其中包括善用多元推廣媒介，例如在受年青人歡迎的社交平台上多宣傳器官捐贈，以及提升登記器官名冊的便利程度，讓登記的程序更便捷和簡單以吸引更多人來登記。

家屬共識尤其重要

調查中亦發現，65%受訪者沒有與家庭成員討論器官捐贈的議題。香港腎科學會會董周啟明在記者會上解答器捐迷思時，指出不論死者生前有沒有表達意願，捐贈器官的最終決定權在家人手中，周啟明呼籲有意捐贈器官的人士應告訴家人其捐贈意願，以獲得家人同意和配合。