急求肝｜37歲蔡誠輝肝衰竭命懸一線　蔡媽媽︰睇到佢咁真係好心噏

37歲男病人蔡誠輝因肝臟嚴重衰竭，現急求A+血型肝續命。蔡媽媽形容兒子無不良嗜好，不煙不酒，更是一名孝順仔，會定時致電關心她「食咗飯未」，又叮囑添衣保暖，如今愛兒命懸一線，令她焦急如焚，懇求善心人捐肝，幫助愛兒度過難關，日後繼續貢獻社會，亦盼望兩母子可以再次出外旅行。蔡媽媽說：「我同阿仔相依為命，都唔知點幫到佢好，睇到佢真係好心噏。」



病人昨日（3月22日）病情急轉直下，目前在瑪麗醫院留醫。（資料相片）

病人無法坐穩及離開病床 母感無能為力

37歲男病人蔡誠輝任職文員，未婚，一直與母親相依為命。他在2019年2月因黃疸於東區醫院留醫，並在同年5月發現肝硬化，其後2022年8月被列入肝臟移植輪候名單，需要定期檢查監察肝臟情況。直至今年3月1日，因腹脹於肝臟移植中心留醫，昨日病情更急轉直下，即將進入肝昏迷狀態，現時在瑪麗醫院留醫。

醫管局今早發表一段患者母親的錄音。蔡母表示兒子的病情愈來愈嚴重，目前需要插尿喉，亦無法坐穩及離開病床。雖然眼見兒子病重感到心情沉重，但卻無能為力，只能希望有好心人願意換肝，讓兒子得以重拾新生。

（資料圖片／羅君豪攝）

母子冀康復後再一起旅行

蔡母又指，若兒子能夠順利康復，二人最大的心願是身體健康，努力工作及貢獻社會。她並希望母子可再一起旅行，「我同阿仔本身係兩母子相依為命，都唔知點幫到佢好，睇到佢真係好心噏。」

蔡母稱，兒子的性格內向及為人低調，並無不良擅好，不吸煙不喝酒，形容為「好好仔」。他更會定時致電關心母親，例如會提醒她是時候吃飯，或天氣涼需補充衣物。「一到差唔多到飯點嘅時候就打嚟問︰你食咗飯咪呀？」

香港腎科學會委託香港醫護聯進行調查，訪問共300名介乎12至35歲的年青人。當中75%受訪者表示願意離世後捐出器官，惟當中有多達74%未有登記器官捐贈名冊。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

蔡母錄音全文︰



阿仔叫蔡誠輝，因阿仔肝臟出現嚴重問題，需要急切換肝。阿仔𠵱家喺瑪麗醫院留醫，肝腎開始衰竭，各項指數都偏高，情況愈黎愈嚴重。成個人攰到坐都坐唔穩，瞓住床連床都落唔到，又要插住尿喉。



見阿仔病成咁，自己都心情沉重，又無能為力，又擔憂，總之睇到好辛苦。希望阿仔盡快做到肝臟移植，希望有心人可以幫到手，令阿仔重過新生，多謝瑪麗醫院醫務人員，多謝社會各界傳媒。



如果阿仔成功換肝，我哋最想做嘅嘢就係一齊出去旅行，最大心願係身體健康、好好工作，為社會做多啲好事。我同阿仔本身係兩母子相依為命，都唔知點幫到佢好，睇到佢真係好心噏。



阿仔個性格比較內向，佢為人比較低調，但好好仔嘅，又冇不良擅好，又唔煙唔酒。平時呢，一到差唔多到飯點嘅時候就打嚟問，「你食咗飯咪呀？」有時天氣涼佢就會話，「今日凍啲你著多件衫呀。」做嘢又認真，心底善良啦，好肯幫人㗎。

