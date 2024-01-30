器官捐贈｜願意捐贈率較兩年前跌4.8個百分點　35至44歲跌幅最大

統計處今日（30日）發布的新一輪「主題性住戶統計調查」顯示，2022/23年度願意離世後捐出器官比率跌至約22.9%，即約為1,032,100人，比2020/21年度的27.7%下跌4.8個百分點。另一方面，離世後不願捐器官者人數亦持續上升，由2020/21年度的15.1%上升兩個百分點至17.1%。



數據顯示，18至44歲群組跌幅較多，約為6至8個百分點，中年人士願意在離世後捐出器官的比率較其他年齡組別高，45至54歲人士願意捐出器官的比率為26.5%，為所有年齡組別中最高。



統計處發布新一輪「主題性住戶統計調查」，其數據顯示，2022/23年度願意在離世後捐出器官的比率為約22.7%。（資料圖片）

統計處《主題性住戶統計調查第78號報告書》列出2022年12月至去年4月進行的調查主要結果。2022/23年度願意在離世後捐出器官的比率下跌至約22.9%，即約為1,032,100人，對比2020/21年度的27.7%下跌4.8個百分點。另一方面，離世後不願捐器官者人數亦持續上升，由2020/21年度的15.1% 上升兩個百分點至17.1%。

據調查數據顯示，18至44歲群組跌幅較多，其中以35至44歲群組的跌幅最多下降約8個百分點至26.1%，而18至24歲及25至35歲群組則均下降約6個百分點，分別為18.6及19.7%，跌破兩成。另外，中年人士願意在離世後捐出器官的比率較其他年齡組別高，45至54歲人士願意捐出器官的比率為 26.5%，為所有年齡組別中最高。

統計署亦指，在不願意在離世後捐出器官的18至64歲人士中，約有62.1%的人表示「希望保持遺體完整」；其他較常提及的原因則為「家人不支持」，有約13.4%、「害怕離世後受苦」有約9.3%及「擔心器官不適合移植」有約6.0%。此外，約有16.6%，即127,500人沒有特別原因或未曾考慮不願意在離世後捐出器官的原因。

按年齡分析表示「希望保持遺體完整」的比例在較年長人士中稍高，而表示「家人不支持」的比例則在較年輕人士中稍高。