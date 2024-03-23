東九文化中心LED花海｜被嘲似靈堂後改良　新設計曝光增橙紅玫瑰

東九文化中心的LED花海於本周三（20日）曝光後，隨即引起社會熱議，全因白日下滿滿的「白玫瑰」被網民嘲作靈堂。觀塘民政事務處日前（21日）表示會適度調整設計，原定下周二（26日）舉行的亮燈儀式或延期舉行。不過花海新設計今日（23日）已曝光，《香港01》現場所見，除了保留部分原有的白玫瑰外，部份白花疑似被噴上橙色及粉紅色。



LED花海預算開支為50萬元 展期為3個月

民政事務總署支持各區青年社區建設委員會，設置富有特色的打卡地標，觀塘區其中一項目在東九文化中心外階梯設置LED花海。惟本周三（20日）首度曝光後，立即引起社會熱議，白日下滿滿的「白玫瑰」，被網民嘲作靈堂。區議員張琪騰於電台節目表示，LED花海的預算開支為50萬元，原定在3月26日舉行亮燈儀式，展期為3個月。

▼3月20日 日間白花海初次曝光惹起熱議▼



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原定3.26亮燈儀式或延期 民政處爭取3月內開放

LED花海翌日（21日）被發現換上綠色帆布覆蓋。觀塘民政事務處同日解釋指，由於佈置仍在施工中，處方正與承辦商密切跟進LED花海的組裝工作，包括考慮日間和夜間的視覺效果，因此於施工地點蓋上綠色帆布以策安全。至於亮燈儀式或會延期舉行，但會爭取於3月內完成和正式開放。

▼3月20日 晚間亮起藍燈測試有不同效果▼



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工程未完成 但部份花朵換成橙色及粉紅色

今日中午，《香港01》於現場所見，工程尚未完成，LED花海下仍設有供工人休息的藍色帳篷，旁邊並放有巨型綠色帆布，上面並有數支粉紅色玫瑰，疑似準備作出更換。至於原來一片白茫茫的「靈堂花海」，部份白色花朵已變成橙色及粉紅色。

▼3月21日 惹起熱議後被綠色帆布遮蓋▼

