東九文化中心LED花海｜原概念種杜鵑花海　區議會預算所限變假花

東九文化中心長階梯布置LED白花海，引起外界關注似「靈堂」。原來觀塘區議會原本構思在階梯旁種植杜鵑花海供市民「打卡」，但短短兩個月內概念大翻身，變成如今白色LED玫瑰花，晚上會發光變藍色花海。



政府在區議會解釋，「基於技術考慮及支出預算所限」未能成事；有觀塘區議員表示，考慮到鮮花需要不斷淋花，否則長期曝曬「難處理」，因此決定全部更換成LED燈。



LED花海昨晚被鋪上黑布，《香港01》正向相關部門查詢。



根據觀塘區議會文件，1月份大會提及，為響應特首《施政報告》建議，在全港18區設特色「打卡」地標，展現地區的獨特風貌，吸引市民和遊客前往該地標拍照及「打卡」留念。

1月份構思種時花 為期一個月

區議會其中一個構思於東九文化中心外階梯，包括階梯頂層的草地及階梯之間的綠化位置，種植或擺設時花，例如杜鵑，以營造花海效果，供市民拍照打卡，初步預計在今年2月的農曆正月起，為期約一個月。

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區議會文件：技術考慮及支出預算所限未能執行

至本月大會，文件顯示已經改為於東九文化中心外，階梯中排的大梯級上設置 LED 玫瑰花海，預計在本月22日完成裝置，本月22至25日試燈，定於本月26日晚上6時半舉行亮燈儀式，花海展示期由3月26日起，為期約三個月，可因應花海效果、市民反應及財務安排，考慮適度延長花海的展示期。

文件簡單交代，觀塘民政事務處曾就此項目與康樂及文化事務署和建築署進行實地視察及跨部門會議，但基於技術考慮及支出預算所限，未能執行原先方案以種植時花。

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區議員：鮮花要不斷淋花，長期曝曬難處理

觀塘區青年社區建設委員會主席、區議員張琪騰亦表示，委員會當時只討論花海的地點，並考慮到鮮花需要不斷淋花，否則長期曝曬「難處理」，因此決定全部更換成LED燈，加上參考過南韓東大門及泰國等地設有花海的打卡點，及2016年添馬公園的花海，「大家覺得夜晚着咗燈之後會靚」，不過他承認，當初未有就實際效果「討論到咁細」。