東九文化中心LED花海｜亮燈儀式或延期　觀塘民政處：需調整設計

東九文化中心長階梯布置LED白花海，昨日（20日）仍未完成裝置，卻因外觀曝光後被指似「靈堂」，其後工作人員在昨晚急急覆蓋組件。相關組件今日（21日）仍被綠色帆布覆蓋，觀塘民政事務處晚上回覆查詢時指，由於組裝過程涉及電力及電線接駁等工序，故承辦商圍封施工地點及用帆布覆蓋，以策安全。



該處又指，由於有關佈置的設計仍需要進行適度調整，原定3月26日（下周二）舉行的亮燈儀式或會延期舉行，但民政處仍爭取於3月內完成和正式開放。



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東九文化中心長階梯布置LED白花海，惟在昨日出現有市民討論，質疑設計似「靈堂」後，昨晚工作人員隨即用黑色膠布急急覆蓋組件，至今日再換上綠色帆布覆蓋。觀塘民政事務處回覆查詢解釋，目前有關佈置尚未完成，仍在進行施工，觀塘民政處正與承辦商密切跟進LED花海的組裝工作，包括考慮日間和夜間的視覺效果。由於組裝過程涉及電力及電線接駁等工序，承辦商圍封施工地點，並以綠色帆布覆蓋組件，以策安全。

觀塘民政處又指，由於有關佈置的設計仍需要進行適度調整，原定3月26日舉行的亮燈儀式或會延期舉行，但民政處仍爭取於3月內完成和正式開放。

▼3月20日 日間白花海初次曝光惹起熱議▼



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東九文化中心外階梯 LED 花海原本構思為種植杜鵑花海供市民「打卡」，民政處重申，東九文化中心外階梯 LED 花海是觀塘區設置特色「打卡」地標的其中一個布置，而基於技術及預算的考慮，未能按原先的計劃種植時花，故以LED 花海作布置。

▼3月20日 晚間亮起藍燈測試有不同效果▼

