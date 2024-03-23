基層悲歌｜69歲清潔工黑雨石硤尾徒步九龍塘返工　跌倒受傷不敢言

撰文：梁祖兒
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今日（23日）是「世界氣象日」，社區組織協會發表「惡劣天氣下年長基層勞工保障」研究報告。研究發現在13個基層工種，外判公司多沒有跟隨政府發布的《颱風及暴雨情況下工作守則》及《預防工作時中暑指引》。

有69歲清潔工在黑雨下仍需步行到公司工作，過程中不幸跌倒受傷也不敢向上司表達，且沒有任何惡劣天氣下當值、交通津貼，亦有清潔工夫婦一同在政府外判清潔公司工作，太太去年夏天兩次中暑送院，不但沒有有薪假期，反而還遭解僱。

社協遂促政府盡快就以上「守則」和「指引」立法，確保外判公司違法後會有法律後果和罰則；而政府作為香港最大大判 ，亦可起帶頭作用，促其下的部門外判都要遵守則和指引。

社協：政府守則指引只是自願性質　沒有阻嚇力

政府在2021年7月訂立《颱風及暴雨情況下工作守則》，以確保所有員工可在惡劣天氣下安全工作，並獲得額外當值和交通津貼；隨後在2023年5月，政府再訂立《預防工作時中暑指引》，建議公司在炎熱工作環境下，需為員工提供足夠清涼飲用水和休息時間等。但政府未有就以上守則和指引立法，讓其一直以來都只是建議，形同廢紙，公司為減少額外支出而多未有跟隨守則。

社協社區組織幹事吳衛東指，如何定義惡劣天氣下必要上班的勞工，是由公司自行界定，而老闆在界定後，叫員工在黑雨下返工，「佢哋都唔咁唔返」，因這些基層勞工大多年長，已過退休年齡仍繼續工作以養家，他們擔心如果向上司反映意見，或要求有額外當值、交通津貼，就會被乘機解僱。

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高齡清潔工：黑雨返工跌傷膝蓋　至今都仍會痛

今年69歲的虹姐（化名），是一名私人樓宇外判的日更清潔工，因要照顧其高齡母親，過了退休年齡仍繼續工作。她分享上年黑雨上班經歷，因港鐵部份路線停駛，她需在石硤尾站下車，步行至九龍塘工作，此前她從未行過這路線，故需冒著暴雨下，在水浸上膝蓋的路面上便走邊「搵路」，「水浸到睇唔清路，一腳踩入哇個石罅跌低」，就係撞傷右邊膝蓋，就算接受無理治療後，直至現在「時不時都會痛」。

她在行了一個多小時終於回到公司，「唔敢同大佬講，我遲到咗個幾鐘怕被扣錢」，「同佢講佢仲話我哋蠢啦，咁都唔識行」，於是便在沒有任何額外當值津貼和交通津貼下繼續返工。她之後亦不敢就此申請工傷，「吿咗就叫你以後唔使返工，我69歲冇人請啦」。

社協社區組織幹事吳衛東表示，雖然政府早前訂立《颱風及暴雨情況下工作守則》和《預防工作時中暑指引》，但都不是法例，不具阻嚇力，只是自願性質的守則，多有公司為節省成本而未有跟隨。（梁祖兒攝）

公司無提供水機：要自己去垃圾站煲水飲再攤涼

此外，當問及公司在炎熱天氣下的工作支援，她表示公司沒有提供水機或枝裝水，只有一個熱水煲，「自己去垃圾站煲水嚟飲」，但煲水需時，等水放涼亦需時，因此，她在酷熱下工作期間亦未能補充足夠水份。

高齡清潔工夫婦：太太中暑後雙雙遭解僱

至於71歲的偉大哥和68歲的偉大嫂（化名），都是政府公屋的外判清潔工，兩公婆在同一公屋下一同工作。在上年6月和7月，偉大嫂在酷熱天氣下，洗公屋樓梯時2次中暑，「洗樓要洗一日，幾個一齊做，一個泵水，一個拉水喉，冇得休息」，而在偉大嫂7月第二次中暑後，醫生開了2日病假，病假後當他們照常去公屋工作，判頭卻嫌棄道「你哋成日病，走啦，唔使再返嚟做嘢喇」，這便中止偉大哥偉大嫂的合約，亦沒有付7日待通知金和其他年假薪金。

多間公司不跟隨守則、指引　社協促政府盡快立法

社協今日發表的研究報告發現在13個基層工種（保安、清潔工、地盤雜工），當中有逾八成反映其公司沒有跟隨惡劣天氣下的工作守則，付8號風球或以上工作的交通津貼，亦有超九成員工反映，在黑雨下，公司亦沒有提供當值津貼；至於在中暑指引下，有近八成個案反映公司沒有提供飲用清涼水，導致當中有地盤雜工，在夏天地盤溫度高達35至40度時，只能夠時間趕去飲用廁所水喉水來補水，環境極度惡劣。

有見及此，社協促請政府多考慮這班走在氣候變化最前線的基層勞工，他們深受極端天氣下的工作環境影響，但「守則」和「指引」上有政策下有對策，外判公司在沒有法律後果下，根本未會遵守。所以，社協倡議政府盡快講守則和指引立法，訂明違反法例的後果和罰款，增加阻嚇力；政府作為全港最大的大判，亦應帶頭敦促其下部門外判公司遵守守則，免得一些政府外判有一些無，讓其他政府部門的投標外判也不把指引當一回事。

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